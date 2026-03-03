ترامب يمنح ثلاثة جنود وسام الشرف الأمريكي

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "وسام الشرف" لثلاثة جنود أمريكيين شاركوا في ثلاثة حروب مختلفة - الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام، وحرب أفغانستان، وذلك في حفل رسمي أقيم في البيت الأبيض.

ويعد "وسام الشرف"، أعلى تكريم عسكري يُمنح للجندي في القوات المسلحة الأمريكية، والجنود الثلاثة هم: الرقيب الأول رودريك "رودي" إدموندز، والضابط المتقاعد تيري ريتشاردسون، والجندي مايكل أوليس.

وُمنح الوسام لاسمي إدموندز وأوليس بعد وفاتهما، حيث توفي إدموندز في عام 1985 في ولاية تينيسي، بينما قتل أوليس في عام 2013 أثناء خدمته في أفغانستان.

وفي تصريح له، قال كوري كراولي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "المتحف الوطني لوسام الشرف": "اليوم كان للرئيس شرف كبير في منح ثلاثة أوسمة شرف لأفراد في الجيش الأمريكي.. هذه اللحظة القوية تبرز مجددًا أن تكريم الأشجع بيننا ليس قضية حزبية، بل هو شيئ يوحدنا عبر القيم الأمريكية التي نعتز بها، على الرغم من اختلاف قصصهم، جميع هؤلاء الرجال أظهروا تضحية رائعة تمثل أفضل ما في أمتنا".

وكان الجنود الثلاثة قد أنقذوا حياة العديد من الأشخاص من خلال أفعالهم البطولية أثناء الحروب التي شاركوا فيها.

وسام الشرف هو أرفع وسام عسكري يتم منحه في الولايات المتحدة، ومن خلاله تم تكريم الجنود الثلاثة باعتبارهم رموزًا للبطولة والتضحية في سبيل الوطن.