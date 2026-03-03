ترامب يمنح ثلاثة جنود وسام الشرف الأمريكي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا وسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أ ش أ

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "وسام الشرف" لثلاثة جنود أمريكيين شاركوا في ثلاثة حروب مختلفة - الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام، وحرب أفغانستان، وذلك في حفل رسمي أقيم في البيت الأبيض.

ويعد "وسام الشرف"، أعلى تكريم عسكري يُمنح للجندي في القوات المسلحة الأمريكية، والجنود الثلاثة هم: الرقيب الأول رودريك "رودي" إدموندز، والضابط المتقاعد تيري ريتشاردسون، والجندي مايكل أوليس.

وُمنح الوسام لاسمي إدموندز وأوليس بعد وفاتهما، حيث توفي إدموندز في عام 1985 في ولاية تينيسي، بينما قتل أوليس في عام 2013 أثناء خدمته في أفغانستان.

وفي تصريح له، قال كوري كراولي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "المتحف الوطني لوسام الشرف": "اليوم كان للرئيس شرف كبير في منح ثلاثة أوسمة شرف لأفراد في الجيش الأمريكي.. هذه اللحظة القوية تبرز مجددًا أن تكريم الأشجع بيننا ليس قضية حزبية، بل هو شيئ يوحدنا عبر القيم الأمريكية التي نعتز بها، على الرغم من اختلاف قصصهم، جميع هؤلاء الرجال أظهروا تضحية رائعة تمثل أفضل ما في أمتنا".

وكان الجنود الثلاثة قد أنقذوا حياة العديد من الأشخاص من خلال أفعالهم البطولية أثناء الحروب التي شاركوا فيها.

وسام الشرف هو أرفع وسام عسكري يتم منحه في الولايات المتحدة، ومن خلاله تم تكريم الجنود الثلاثة باعتبارهم رموزًا للبطولة والتضحية في سبيل الوطن.

