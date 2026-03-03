تغييرات ثورية في مونديال 2026.. 5 تعديلات تعيد رسم ملامح كرة القدم

في خطوة تهدف إلى تسريع إيقاع المباريات والحد من إهدار الوقت، أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حزمة تعديلات جديدة على قوانين اللعبة، خلال اجتماعه السنوي الـ140 الذي عقد في ويلز.

وأكد الاتحاد أن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في بطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إضافة إلى تطبيقها في بطولات أخرى حول العالم.

أبرز 5 تعديلات مرتقبة

عد تنازلي لرميات التماس وركلات المرمى

فلن يكون أمام اللاعبين وقت مفتوح لتنفيذ رميات التماس أو ركلات المرمى بعد الآن.

فإذا رأى الحكم أن التنفيذ يتأخر عمداً، سيبدأ عدا تنازليا لمدة 5 ثواني بإشارة مرئية بيده.

وفي حال انتهاء الع. دون إعادة الكرة إلى اللعب تمنح رمية التماس للفريق المنافس و تتحول ركلة المرمى المتأخرة إلى ركلة ركنية للفريق الخصم.

وبعد إجراء صارم يستهدف تقليص الدقائق الضائعة التي طالما أثارت جدلاً في الملاعب.

10 ثواني فقط لمغادرة الملعب عند التبديل

وفق التعديل الجديد، يلزم اللاعب المستبدل بمغادرة أرضية الملعب خلال 10 ثواني من إعلان التبديل عبر اللوحة الإلكترونية أو إشارة الحكم.

وفي حال تجاهل المهلة المحددة يتعين عليه الخروج من أقرب نقطة على حدود الملعب و يمنع البديل من الدخول إلا بعد أول توقف في اللعب، وبعد مرور دقيقة كاملة من زمن المباراة.

وهي خطوة تهدف إلى منع محاولات “كسب الوقت” في اللحظات الحاسمة.

دقيقة خارج الملعب بعد العلاج

التعديلات شملت أيضاً الحالات الطبية داخل الملعب فأي لاعب يتلقى علاجاً بسبب إصابة أدت إلى إيقاف اللعب، سيكون مطالباً بمغادرة أرض الملعب والبقاء خارجه لمدة دقيقة كاملة بعد استئناف المباراة.

القرار يسعى إلى الحد من التوقفات التكتيكية المتكررة التي تُستخدم أحياناً لتهدئة نسق اللقاء.

تحديثات مهمة في بروتوكول الـVAR

شهد بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) تعديلات نوعية تمنح حكام الفيديو صلاحيات أوسع في بعض الحالات الواضحة.

أبرز المستجدات:

-إمكانية مراجعة حالة الطرد الناتج عن إنذار ثانى إذا كان القرار خاطئاً بشكل واضح.

-تصحيح خطأ تحديد هوية اللاعب المعاقب ببطاقة صفراء أو حمراء.

-مراجعة ركلة ركنية مُنحت بشكل غير صحيح، بشرط إتمام المراجعة فوراً دون تأخير استئناف اللعب.

كما صادق “فيفا” على إجراء تجارب لمواجهة التأخير التكتيكي الناتج عن إصابات حراس المرمى، واقتراح آليات لردع هذا السلوك مستقبلاً.

زيادة عدد البدلاء في المباريات الودية

ابتداءً من 1 يوليو المقبل، سيُسمح للمنتخبات بإشراك 8 بدلاء في المباريات الودية، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على رفع العدد إلى 10 لاعبين.

تعديل يمنح المدربين مرونة أكبر لتجربة العناصر الشابة وإدارة الجهد البدني للاعبين.

كرة قدم أسرع وأكثر عدالة

تؤكد هذه الحزمة من التعديلات أن “فيفا” يتجه نحو نسخة أكثر ديناميكية وعدالة من اللعبة، مع تقليص المساحات الرمادية التي تُستغل لإضاعة الوقت أو التأثير على نسق المباريات.

ويبقى السؤال هل ستنجح هذه القوانين في تغيير سلوك اللاعبين فعلياً خلال مونديال 2026؟ الإجابة ستتضح عندما تنطلق صافرة البداية في أكبر بطولة كروية على وجه الأرض.