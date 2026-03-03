قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
قتلى بعدوان الاحتلال.. الخارجية الإيرانية تدين قصف أمريكا وإسرائيل للمدنيين
قلوبنا معاك يا فنان.. تامر حسني يوجّه رسالة لـ هاني شاكر بعد خضوعه لجراحة
مؤلف صحاب الأرض: حسيت بتوتر لأني قربت من جرح إنساني ووطني كبير

كشف السيناريست  عمار صبري، مؤلف مسلسل أصحاب الأرض كواليس كتابة العمل والتحديات التي واجهته، مؤكدًا أن الحكاية التي أراد تقديمها كانت إنسانية بامتياز وليست مجرد خبر أو رقم.

عمار صبري يكشف تفاصيل صحاب الأرض 

وقال عمار صبري عبر إذاعة نجوم إف إم: من أول يوم في حرب 7 أكتوبر وأنا جوايا إحساس إني محتاج أكتب حاجة عن اللي بيحصل، مش كخبر، لكن كحكاية إنسان. 

وأضاف أن النوع ده من المسلسلات لا يأتي بالرغبة فقط، بل يحتاج إلى قرار كبير، ومجهود ضخم، وإمكانيات إنتاجية عالية، وهذا لم يكن سهلًا على الإطلاق.

 وعلق على محور الحكاية قائلًا: لما كلموني وقالولي عايزين نعمل مسلسل عن طبيبة مصرية تروح غزة ونحكي حرب الإبادة من الزاوية دي، حسيت بتوتر شديد، لأنك بتقرب من جرح إنساني ووطني كبير، بس في نفس الوقت كان فيه حماس رهيب إن الحكاية تتقال صح.

وأوضح أن التحدي الحقيقي منذ البداية كان تقديم المعاناة بشكل إنساني بعيد عن السياسة: الخبر ممكن يقول إن صاروخ نزل على بيت واستشهد 10، لكن الرقم لوحده ما بيحسّسش، إنما لما تحكي العشر حكايات، كل واحد كان رايح فين، وكان ناوي يعمل إيه، وكان بيحب مين، هنا الوجع يوصل.

 وأضاف أن لقاءه بأب فلسطيني خرج من غزة للعلاج وأخبره بتفاصيل قصف بيته كان مصدر إلهام لمشهد قصف البيت في أول حلقة.

كما كشف صبري أن بناء الشخصيات اعتمد على المخزون الشخصي وتجارب حقيقية مع أشخاص عاشوا المعاناة، مضيفًا: سمعت منهم تفاصيل عمر الأخبار ما تقولها، زي أب بيحكي إن أكتر حاجة وجعته إنه كان يضحك على بناته ويقولهم إن مياه الحنفية مياه معدنية، عشان ما يحسوش بالحرمان.

وأشار إلى أن نجاح المسلسل جاء نتيجة الجهد الجماعي لكل فريق العمل، من الكاتب والمخرج إلى الممثلين، مؤكدًا دور كل من إياد نصار، منة شلبي، وأدهم الصفدي في تقريب الشخصيات إلى الواقع، خاصة أن أدهم من أصل فلسطيني وكان لديه ارتباط وجداني واضح.

وعن رد فعل الجمهور، قال صبري: من أول حلقة كان عندي خوف إن الوجع يكون تقيل فيخلي الناس تبعد، بس اللي حصل طمّني، لأن الناس كملت وتأثرت وحست إن الحكاية شبههم، وده بالنسبة لي أهم حاجة. إن الرسالة توصل، وإن الإنسان يفضل في الصورة قبل أي حاجة تانية.

