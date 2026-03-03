قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: انسحابي من اتفاق أوباما منع إيران من امتلاك سلاح نووي
قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. قصة نهاية سناء يونس المأساوية

سناء يونس
سناء يونس
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سناء يونس، التي ولدت 3 في مارس عام 1942 بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ورحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر ناهز الـ64 عامًا.

مشوار سناء يونس الفني 

اكتشفها الفنان الراحل فؤاد المهندس فى بدايتها الفنية خاصة أنها كانت تمتلك موهبة الإضحاك وعملت معه مسرحيات "سك على بناتك" و"حالة حب" و"هالة حبيبتي".

ورغم نجومية الفنانة سناء يونس إلا أنها لم تأخذ نصيبها من الجوائز،وتعد أكبر جائزة حصلت عليها من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط كأفضل دور ثان عن فيلم "الفضيحة".

زواج سناء يونس من محمود المليجي

تزوج محمود المليجي، من الفنانة علوية جميل، الا ان الناقد طارق الشناوي كشف عن زواجه سرًا من الفنانة سناء يونس حتى لا تغضب زوجته الأولى.

ضحت سناء يونس، بالكثير من اجل ان تستمر الحياة العائلية للفنان محمود المليجي مستقرة هانئة فقد ارتبطت به عاطفيا منذ أن جمعهما معا عمل فني، وتطورت العلاقة بينهما ليعلنا ضرورة ارتباطهما وان يجمعهما بيت واحد وبالفعل تم زواجهما في أوائل السبعينيات بعد ان اشتركا معا في مسرحية (عيب يا انسة).

اتفق الثنائي «المليجي وسناء» علي ان يكون الزواج سريا، وذلك حرصا علي شعور زوجته الفنانة علوية جميل والتي كان حريصا جدا علي استقرار حياته معها فقد ارتبط بها بعد قصة حب كبيرة.

وعن هذا قال طارق الشناوي، في احد مقالاته (ان الراحل محمود المليجي تزوج في نهاية السبعينيات من الفنانة سناء يونس سرا وانها ظلت علي ذمته حتي وفاته ورفضت أن تعلن عن هذا الزواج احتراما لمشاعر زوجته علوية جميل التي كان يعشقها المليجي ولا يستطيع ان يخبرها بهذا الأمر.

ويضيف الشناوي: بعد رحيل المليجي أجريت معها حوارا حكت فيه كل تفاصيل حياتها مع المليجي ولكن قبل نشر الحوار اتصلت بي وطلبت مني الا اكتب شيئا، فلم ترض هي ايضا ان تعلم علوية جميل ..مواصلا: ولكن قبل رحيلها بأيام التقيت بها وذكرتها بأنني وفيت بوعدي ولم انشر حرفا واحدا مما حكته لي فردت عليّ قائلة (ياريتك مسمعتش كلامي وكنت نشرته).

وفاة سناء يونس

وفي 20 من مايو من عام 2006 رحلت سناء يونس بعدما تدهورت صحتها وبعد معاناة مع المرض لتلفظ أنفاسها الأخيرة بمستشفى كليوباترا بمصر الجديدة.

عانت سناء يونس كثيراً فى آخر حياتها بسبب المرض حيث أصيبت بسرطان في الرئة وكان منتشرًا بشكل كبير حتى أصاب أيضًا الكبد وتسبب فى فشل كبدى مما أنهى حياتها.

سناء يونس الفنانة سناء يونس أعمال سناء يونس أفلام سناء يونس ذكرى ميلاد سناء يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

ليفربول

ليفربول يتحدى وولفرهامبتون لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي

الأهلي

الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري والقنوات الناقلة

اتحاد اليد

اعتذار التشيك يُربك برنامج إعداد ناشئات وشابات اليد .. خطط بديلة للاتحاد

بالصور

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد