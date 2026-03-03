فى ذكراها.. قصة نهاية سناء يونس المأساوية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سناء يونس، التي ولدت 3 في مارس عام 1942 بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ورحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر ناهز الـ64 عامًا.

مشوار سناء يونس الفني

اكتشفها الفنان الراحل فؤاد المهندس فى بدايتها الفنية خاصة أنها كانت تمتلك موهبة الإضحاك وعملت معه مسرحيات "سك على بناتك" و"حالة حب" و"هالة حبيبتي".

ورغم نجومية الفنانة سناء يونس إلا أنها لم تأخذ نصيبها من الجوائز،وتعد أكبر جائزة حصلت عليها من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط كأفضل دور ثان عن فيلم "الفضيحة".

زواج سناء يونس من محمود المليجي

تزوج محمود المليجي، من الفنانة علوية جميل، الا ان الناقد طارق الشناوي كشف عن زواجه سرًا من الفنانة سناء يونس حتى لا تغضب زوجته الأولى.

ضحت سناء يونس، بالكثير من اجل ان تستمر الحياة العائلية للفنان محمود المليجي مستقرة هانئة فقد ارتبطت به عاطفيا منذ أن جمعهما معا عمل فني، وتطورت العلاقة بينهما ليعلنا ضرورة ارتباطهما وان يجمعهما بيت واحد وبالفعل تم زواجهما في أوائل السبعينيات بعد ان اشتركا معا في مسرحية (عيب يا انسة).

اتفق الثنائي «المليجي وسناء» علي ان يكون الزواج سريا، وذلك حرصا علي شعور زوجته الفنانة علوية جميل والتي كان حريصا جدا علي استقرار حياته معها فقد ارتبط بها بعد قصة حب كبيرة.

وعن هذا قال طارق الشناوي، في احد مقالاته (ان الراحل محمود المليجي تزوج في نهاية السبعينيات من الفنانة سناء يونس سرا وانها ظلت علي ذمته حتي وفاته ورفضت أن تعلن عن هذا الزواج احتراما لمشاعر زوجته علوية جميل التي كان يعشقها المليجي ولا يستطيع ان يخبرها بهذا الأمر.

ويضيف الشناوي: بعد رحيل المليجي أجريت معها حوارا حكت فيه كل تفاصيل حياتها مع المليجي ولكن قبل نشر الحوار اتصلت بي وطلبت مني الا اكتب شيئا، فلم ترض هي ايضا ان تعلم علوية جميل ..مواصلا: ولكن قبل رحيلها بأيام التقيت بها وذكرتها بأنني وفيت بوعدي ولم انشر حرفا واحدا مما حكته لي فردت عليّ قائلة (ياريتك مسمعتش كلامي وكنت نشرته).

وفاة سناء يونس

وفي 20 من مايو من عام 2006 رحلت سناء يونس بعدما تدهورت صحتها وبعد معاناة مع المرض لتلفظ أنفاسها الأخيرة بمستشفى كليوباترا بمصر الجديدة.

عانت سناء يونس كثيراً فى آخر حياتها بسبب المرض حيث أصيبت بسرطان في الرئة وكان منتشرًا بشكل كبير حتى أصاب أيضًا الكبد وتسبب فى فشل كبدى مما أنهى حياتها.