ترامب يتهم ستارمر بعدم التعاون.. ويؤكد: لسنا بحاجة إلى بريطانيا لشن حرب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة إلى بريطانيا لشن حرب في الشرق الأوسط.

واتهم ترامب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بأنه لم يكن متعاونا ، مضيفا: "لدينا الآن علاقات قوية للغاية مع دول أخرى في أوروبا.

من جانبه، صرح دارين جونز الوزير في الحكومة البريطانية قائلا : لن نخوض حربا في إيران وعلاقتنا مع واشنطن مهمة.

وأشار دارين جونز الوزير إلى أن المقاتلات البريطانية شاركت في إسقاط صواريخ لحماية حلفائها .

وفي وقت سابق ؛ قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن شركاء في الخليج طلبوا منا فعل المزيد للدفاع عنهم، وأن موت المرشد لن يمنع هجمات إيران بل سيزيدها.

و في كلمة متلفزة له، أضاف ستارمر: الطريقة الوحيدة لإيقاف التهديد هي تدمير الصواريخ من مصدرها لذلك طلبت واشنطن إذنا باستخدام قواعدنا"، مؤكدا أن لندن تتحرك ضمن إطار دفاعي بحت، يهدف إلى حماية الأرواح البريطانية وحلفائها، دون الانخراط في أي عمل عسكري هجومي ضد إيران.

وأمضى ستارمر قائلا: حكومتي وافقت على طلب الولايات المتحدة استخدام القواعد والأجواء البريطانية، وذلك حصريا لشن ضربات دفاعية تستهدف الصواريخ الإيرانية الموجودة في مستودعات التخزين أو منصات الإطلاق.

كما شدد على أن القرار اتّخذ لمنع سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء في المنطقة، ولحماية المواطنين البريطانيين الذين باتوا عرضة لخطر متزايد.

وأكد أن هذه الخطوة تندرج في إطار الدفاع الجماعي المشترك مع الحلفاء، ووفقا لأحكام القانون الدولي، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية ستنشر موجزا عن المشورة القانونية التي استندت إليها في اتخاذ هذا القرار.