استقالة محمد أنور السادات من رئاسة حزب الإصلاح والتنمية عقب ترشحه لمنصب نائب رئيس القومي لحقوق الإنسان

أعلن حزب الإصلاح والتنمية، تقدم محمد أنور السادات باستقالته من رئاسة الحزب، وذلك بمناسبة ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واحترامًا للقواعد القانونية والأعراف المنظمة للعمل العام.

وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن الخطوة تأتي اتساقًا مع الضوابط المنظمة لتولي المناصب العامة، وبما يعزز مبدأ الفصل بين المسؤوليات الحزبية والمهام الوطنية المرتبطة بملف حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى بدء التجهيز لإجراء انتخابات رئاسة الحزب والمواقع القيادية خلال عام 2026، وفقًا للائحة الداخلية للحزب، مع إخطار لجنة شؤون الأحزاب بالقرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأكد الحزب تمنياته بالتوفيق للسيد محمد أنور السادات في مهمته الوطنية الجديدة، معربًا عن ثقته في قدرته على الإسهام بفاعلية في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة.