نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير أحمد جمال الدين.

وضم التشكيل محمد أنور السادات، نائب للرئيس، وعضوية كلا من: 
عزت ابراهيم 
وفاء بنيامين 
سميرة لوقا 
غادة محمود 
أيمن جعفر زهدى 
محمد ممدوح جلال 
محمود سعد متولى بسيونى 
علاء كامل شلبى 
سعيد عبد الحافظ 
عمرو فؤاد بركات
ماهي حسن عبد اللطيف 
إيهاب عاطف راغب اسكندر الطماوي
محمود عبد الوهاب 
ناصر إبراهيم أبو العيون 
نادى حمزة
نبيان فتحى عبد الهادى 
كمال ماهر حسن

بكر سويلم سليمان 
أيمن صابر عقيل 
أحمد بدوى بكرى

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

اليسا

سقطت عنه صفة المقاومة.. إليسا تعبر عن استياءها بسبب تضامن حزب الله مع إيران

نانسى صلاح

نانسى صلاح باكية: مفتقدة سامح عبد العزيز أكبر داعم ليا

رضوي الشربيني

رضوى الشربيني تحيي ذكرى وفاة والدتها الخامسة

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

