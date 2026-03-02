مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير أحمد جمال الدين.

وضم التشكيل محمد أنور السادات، نائب للرئيس، وعضوية كلا من:

عزت ابراهيم

وفاء بنيامين

سميرة لوقا

غادة محمود

أيمن جعفر زهدى

محمد ممدوح جلال

محمود سعد متولى بسيونى

علاء كامل شلبى

سعيد عبد الحافظ

عمرو فؤاد بركات

ماهي حسن عبد اللطيف

إيهاب عاطف راغب اسكندر الطماوي

محمود عبد الوهاب

ناصر إبراهيم أبو العيون

نادى حمزة

نبيان فتحى عبد الهادى

كمال ماهر حسن

بكر سويلم سليمان

أيمن صابر عقيل

أحمد بدوى بكرى