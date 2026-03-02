بتوجيهات رئاسية..الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج أنها تتابع باهتمام بالغ أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة للاطمئنان على أوضاعهم وسلامتهم، وذلك فى ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير واتساع رقعة الصراع، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد تواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج صباح اليوم مع سفراء جمهورية مصر العربية فى المنطقة للوقوف بشكل تفصيلى على أوضاع الجاليات المصرية، والمصريين العالقين في تلك الدول المتواجدين لأغراض السياحة أو العلاج، وكلف سيادته السفارات المصرية فى المنطقة بالاستمرار في المتابعة الحثيثة لأوضاع أبناء الجالية على مدار الساعة، وتعزيز قنوات التواصل المباشرة معهم عبر الخطوط الساخنة، وتقديم كافة أوجه الدعم القنصلي والرعاية اللازمة للمصريين العالقين لحين تسهيل إعادتهم إلى أرض الوطن. كما اطمئن وزير الخارجية على الحالة الصحية لبعض المواطنين الذين أصيبوا بإصابات طفيفة وتلقوا جميعاً العلاج اللازم وخرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم.