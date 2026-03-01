وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يجددون إدانتهم واستنكارهم للاعتداءات السافرة لإيران على دول الخليج

جدد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إدانتهم واستنكارهم للاعتداءات السافرة لإيران على دول الخليج، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تراقب أجهزة مكافحة الإرهاب الأمريكية بهدوء خلايا نائمة مشتبه بها على الأراضي الأمريكية في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران، وسط مخاوف متزايدة من ردود فعل انتقامية محتملة من عملاء أو متعاطفين مع إيران.

كما عززت أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية الأمن الميداني في المدن الأمريكية الكبرى كإجراء احترازي، على الرغم من عدم وجود تهديدات محددة، وفق قناة فوكس نيوز الأمريكية.