الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس
سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
قيادية بحماة الوطن: مصر بقيادة الرئيس السيسي ركيزة الاستقرار بالمنطقة
ترامب: الحرب ضد إيران ربما تستمر 4 أسابيع مقبلة
سعر الجنيه الذهب في السعودية يسجل 4454 ريالا
تفاصيل رحلة الأهلي إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري الأبطال
رياضة

تعادل قاتل بين بتروجيت ومودرن سبورت في الجولة 20

بتروجيت
بتروجيت
رباب الهواري

اقتنص فريق بتروجيت تعادلًا ثمينًا في اللحظات الأخيرة أمام مودرن سبورت بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وجاءت المباراة حافلة بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية.

هدف مبكر يشعل اللقاء

بدأ مودرن سبورت المباراة بقوة، ونجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا بعد مرور ثلاث دقائق فقط على انطلاق المواجهة. واستغل رشاد المتولي حالة الارتباك داخل دفاع بتروجت، ليخطف الكرة بذكاء ويسددها على يمين الحارس عمر صلاح الذي لم يتمكن من التصدي لها، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة أربكت حسابات الفريق البترولي.

محاولات مستمرة من بتروجت

بعد الهدف، كثف بتروجت محاولاته لإدراك التعادل، وفرض سيطرته على مجريات اللعب في فترات عديدة من الشوطين، معتمدًا على الضغط العالي والكرات العرضية لاختراق دفاع مودرن سبورت، الذي تراجع للحفاظ على تقدمه والاعتماد على الهجمات المرتدة.

هدف قاتل في الوقت بدل الضائع

وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز مودرن سبورت، خطف رشيد أحمد هدف التعادل لبتروجت في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما أطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك، ليمنح فريقه نقطة ثمينة في توقيت قاتل ويشعل فرحة لاعبي وجماهير الفريق البترولي.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا التعادل، رفع مودرن سبورت رصيده إلى 23 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل بتروجت إلى 25 نقطة في المركز العاشر، ليواصل الفريقان سعيهما نحو تحسين موقعيهما مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة

بتروجيت مودرن سبورت دورى نايل اخبار الرياضة

