إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

دوي انفجارات قرب مطار بغداد الدولي بعد استهداف معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي

القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام عراقية بوقوع دوي انفجارات قرب مطار بغداد الدولي اليوم؛ عقب استهداف معسكر للدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في محيط المطار.

وذكرت أن الدفاعات الجوية في “قاعدة فيكتوريا” التابعة لمطار بغداد الدولي تم تفعيلها إثر هجوم بطائرتين مسيرتين، فيما تسمع الآن صفارات الإنذار داخل القاعدة والمناطق المحيطة بها، في مؤشر على تصاعد حدة الأحداث.

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية حول حجم الأضرار أو الجهات المتورطة في الهجوم، لكن مصادر أمنية عراقية أكدت أن الانفجارات ناتجة عن استهداف معسكر الدعم اللوجستي، مما دفع القوات إلى تشديد إجراءاتها وتأمين المنطقة.

دوي انفجارات مطار بغداد مطار بغداد الدولي قاعدة فيكتوريا هجوم بطائرتين مسيرتين

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

