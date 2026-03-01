مسلسل حد أقصى الحلقة 12 .. روجينا تكتشف المتسبب فى خطف شقيقتها بسنت أبو باشا

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “حد أقصى” العديد من الأحداث المثيرة ، والتى من أبرزها اكتشاف صباح (روجينا) من الذى قام بخطف شقيقتها صابرين (بسنت أبو باشا) وتبين انه حسن (مصطفى عماد) وذلك بعد أن أوهمته صابرين بحبها له.

وعلى صعيد آخر ، حاولت صباح فرض تنفيذ تعاقد وفقا لاتفاقها مع صاحب شركة عقارات مقابل حصولها على نسبة 60% من الأرباح.

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

أبطال مسلسل حد أقصي

يشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.