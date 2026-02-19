مسلسل حد أقصى الحلقة 2 .. روجينا تتفاجأ بوجود 200 مليون جنيه فى حسابها.. ومحمد القس يتوعدها

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “حد آقصي” العديد من الاحداث ، والتى من ابرزها اكتشاف صباح (روجينا) ان حسابها البنكي به مبلغ مالي ضخم وهو ٢٠٠ مليون جنيه ولكنها تتعامل مع الأمر بشكل طبيعي وفقا لخطة زوجها انور (خالد كمال).

زوجها انور يخطط لها بأنها تقدم المبلع له عط طريق توكيل بنكي حتى يستطيع التصرف به ولا تدخل فى مسألة قانونية.

ويلاحظ مدير البنك نادر (محمد القس) ان هناك شيء مريب فى الموضوع ويبدأ بالبحث عن روجينا بعد معرفة اسمها بالكامل.

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.