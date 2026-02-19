بسبب أجرة الركنة .. القبض على سايس تعدى على سيارة مواطن بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من منادى سيارات لقيامه بإحداث تلفيات بسيارته بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (منادى سيارات "بدون ترخيص" – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) ، وبمواجهته إعترف بحدوث مشادة كلامية بينه وبين القائم على التصوير لخلافات بينهم لمطالبته برسوم مقابل إنتظار سيارته وأنكر قيامه بإحداث تلفيات بالسيارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





