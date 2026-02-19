قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض تنعى ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد وتتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب أجرة الركنة .. القبض على سايس تعدى على سيارة مواطن بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من منادى سيارات لقيامه بإحداث تلفيات بسيارته بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (منادى سيارات "بدون ترخيص" – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) ، وبمواجهته إعترف بحدوث مشادة كلامية بينه وبين القائم على التصوير لخلافات بينهم لمطالبته برسوم مقابل إنتظار سيارته وأنكر قيامه بإحداث تلفيات بالسيارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى منادى سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

ترشيحاتنا

الأرصاد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11

وزير الصحة

أول يوم رمضان.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى السلام التخصصي وآخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأنبا إبراهيم إسحق ومحافظ البحر الاحمر

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ونيافة الأنبا عمانوئيل يهنئان محافظ البحر الأحمر

بالصور

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة
طريقة عمل القطايف بالقشطة

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

انقاص الوزن
انقاص الوزن
انقاص الوزن

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد