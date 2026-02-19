حريق يتحول لـ كارثه انسانية.. وفاة 2 وإصابة 11 وانهيار منزل في دمياط

شهدت قريه الشعراء التابعه لمحافظه دمياط، إلى كارثه إنسانيه افجعت الجميع في أول أيام شهر رمضان الكريم.

كان قد فوجيء سكان قريه الشعراء بمحافظة دمياط بنشوب حريق داخل أحد محال بيع التنر وهو من المواد سريعه الاشتعال ويستخدم في الدهانات المستخدمة في صناعه الأثاث.

"النيران امتدت للمنازل"

الأمر لم ينتهى عند اشتعال النيران بالمحل بل امتدت إلى المنازل المجاورة والجراجات وجميعها أتلفت نتيجه إلى تصاعد السنه اللهب.

"انهيار عقار مكون من ٥ طوابق"

كما تصاعدت السنه اللهب ووصلت إلى العقار الذي به المحل ونتيجه لشده النيران انهار العقار بالكامل وهو مكون من ٥ طوابق وتحول إلى كوم تراب.

"وفاه شاب والعثور على جثه مجهولة"

واسفر عن الحريق ، أن الشاب محمد طارق زغلول ، طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق ، مصرعه صائماً ، جراء حريق اليوم، الذى شب داخل محل لبيع التنر كما تم العثور على جثه مجهولة لم يحدد بعد هوايتها.

"اصابه ١١ مواطن جراء الحريق"

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، إخطارا يفيد بحريق هائل داخل مخزن للتنر بقرية الشعراء بمحافظة دمياط أسفر عن إصابة ١١ شخصا بإصابات مختلفة جراء الحريق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ووفاه شخصين.

"محافظ دمياط يتفقد موقع الحادث"

وانتقل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط إلى موقع الحادث لمعرفه ملابسات الواقعه والاطمئنان على سكان المنطقه ثم توجه إلى مستشفى دمياط العام للاطمئنان على المصابين.