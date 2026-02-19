كل ما تريد معرفته عن سند المواطن

تبدأ مكاتب البريد المصري علي مستوي الجمهورية بعد يومين اثنين في اتاحة منتج ادخاري واستثماري بعائد دوري ثابت يتم صرفه شهريا ولمدة عام ونصف .

وفقًا لما اعلنه أحمد كجوك، وزير المالية من اعلان وزارته البدء ما يسمي بـ" سند المواطن" وهو أداة استثمارية آمنة للمواطنين في الأوراق المالية الحكومية بعائد ثابت ويمكن للمواطنين استرداد قيمة السند بسهولة ويسر.

وزير المالية قال إن وزارته تستهدف تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، من خلال إتاحة منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن مكاتب البريد ستكون منفذًا لتقديم هذه الخدمة وبيع السندات بشكل حصري، فى شراكة مؤسسية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على هذه الأداة الاستثمارية بجميع المحافظات بكل سهولة.