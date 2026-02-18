قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد الإبيارى يتهم صناع المسلسل الإذاعي الفهلوي بالسرقة: ابدعوا بعيد عني
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير مالية الاحتلال المتطرف يدعو لطرد الفلسطينيين.. وهدم وقصف بالضفة وغزة

سموتريتش
سموتريتش
محمد على

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يجب القضاء على تهديد العرب وإلغاء اتفاقيات أوسلو.

وأكد الوزير الصهيوني المتطرف المنادي بقتل الفلسطينيين على أنه يجب الانطلاق في مسار استيطاني على امتداد الحدود.

واعتبر سموتريتش أنه لا يوجد حل آخر للوضع القائم، مشيرا إلى ضرورة إلغاء الاعتراف السابق وفتح فصل جديد.

وتابع أن الخيار كان واحدا في مواجهة المشكلة، معتبرا أن السؤال الوحيد يتمثل في الثمن الذي سيدفع في الطريق مقابل ما وصفه بالصحوة المطلوبة، والتي قال إنها لا تأتي بسهولة.

وأكد أنه عندما يعجز السياسيون عن تقديم الإجابة، تبقى محاولة التمسك بحل واحد، مشددا على أنه في حال عدم وجود بديل، فإن إسرائيل ستبقى في غزة، وستفرض السيادة في الضفة الغربية، وستعمل على تشجيع ما سماه مجتمع العدو على الهجرة، معتبرا أنه لا يوجد حل آخر.

ووصف ذلك بأنه الحل الفلسطيني البسيط والديمقراطي والوطني من وجهة نظره.


وانتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بنقل ما سماها الثورة التي جرت في الضفة الغربية إلى منطقتي النقب والجليل وتطبيقها هناك.

وأكد أن المهمة المطروحة تتطلب، بحسب قوله، قيادة إصلاح شامل وعميق في سلطة أراضي إسرائيل، وفي إدارة التخطيط، وفي سائر الهيئات التي اعتبر أنها نسيت على مر السنين الصهيونية وهدفها الأصلي.

وأضاف أن المطلوب هو تغيير الاتجاه الديمجرافي في النقب والجليل، عبر الجمع بين الاستيطان الحضري، والسيطرة على الأراضي، وتوسيع الاستيطان الريفي، وتعزيز الزراعة.

يأتي ذلك فيما قامت قوات الاحتلال برفقة آليات هدم باقتحام منزل بالقرب من مستوطنة حاجاي جنوب الخليل تمهيدا لهدمه.

فيما شن الاحتلال الاسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وزير المالية المتطرف الاحتلال الفلسطينيين بالضفة وغزة قصف طرد الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

أسعار الفراخ اليوم

قبل رمضان.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء

من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء؟ خطوات جديدة قبل التنفيذ

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد