رئيس شعبة الأرز: مخزون استراتيجي يكفي 9 أشهر واستقرار الأسعار في رمضان
مصدر بـ كاف .. عقوبات الأهلي تنحصر بين الغرامة ومنع حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ
خناقة على "الفهلوي".. المؤلف أحمد الإبياري يتهم صناع مسلسل أحمد عز بـ "قلة الإبداع"
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
فن وثقافة

بطولة ريهام حجاج.. طرح تتر مسلسل توابع بصوت تامر عاشور

تامر عاشور
تامر عاشور
أحمد إبراهيم

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل توابع أغنية التتر بعنوان "كلكوا خاينين"، غناء الفنان تامر عاشور،  هو العمل المقرر عرضه اليوم. 

أغنية “كلكوا خاينين” كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام ذكي، مكس وماستر أمير محروس، جيتار محمد مغربي، عود سمير عبد المطلب.

تامر عاشور

كشف الفنان تامر عاشور عن سبب رفضه دخول بناته عالم الغناء، ومن هي صاحبة لقب “صوت مصر”، والأغنية التي كان يتمنى أن يغنيها.

وقال، خلال لقائه ببرنامج «تفاعلكم»، إنه يعتبر الفنانة أنغام «صوت مصر»، وأن هذه الإجابة من الممكن أن تسبب له مشاكل، مؤكدًا أنه يحب أيضًا الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل كبير، ويحب استفزازها.

واستطرد: «كنت مرة بحيي حفلة ليلة الدموع، وشيرين كانت مفاجأة الحفلة، وإحنا كان بينا خلافات، بس هي أختي، وأنا مش بزعل منها، واليوم ده هي غنت حلو جدًا؛ عشان كده بحب أقول إني بستفزها».

تامر عاشور: أنا ضد دخول بناتي عالم الغناء

وكشف تامر عاشور عن رأيه في دخول بناته عالم الغناء، معلقًا: «لو كان عندي ولد كنت هوافق، بس أنا بغير على بناتي جدًا، وبخاف عليهم، وضد دخولهم عالم الغناء».

وعن الأغنية التي كان يتمنى غناءها، قال تامر عاشور إنه يحب أغنية «دي اللي أخدتني منها» التي قدمها الفنان محمد عدوية.

تامر عاشور يطرح ألبومًا جديدًا في أبريل 2026

سبق أن أعلن تامر عن خطته الفنية لعام 2026، مؤكدًا أنه سيطرح ألبومه الغنائي الجديد في أبريل المقبل.

وأوضح أنه قرر تأجيل طرح «سنجل» كان من المفترض أن يصدر قريبًا؛ لترك المجال لاستماع أكبر قبل حلول شهر رمضان.

ووجّه تامر عاشور، رسالة شكر لجمهوره، مؤكدًا أنهم «رأس ماله الحقيقي»، وأتمنى لهم عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاحات.

تامر عاشور مسلسل توابع ريهام حجاج

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

تامر عاشور

بطولة ريهام حجاج.. طرح تتر مسلسل توابع بصوت تامر عاشور

مسلسل سوا سوا

سوا سوا يتصدر التريند.. وإشادة بإتقان أحمد مالك وهدى المفتي للأدوار الشعبية

سوا سوا

ماجدة خير الله: مالك والمفتي برعا في المشاهد الأولي من "سوا سوا"

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

