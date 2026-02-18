بطولة ريهام حجاج.. طرح تتر مسلسل توابع بصوت تامر عاشور

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل توابع أغنية التتر بعنوان "كلكوا خاينين"، غناء الفنان تامر عاشور، هو العمل المقرر عرضه اليوم.

أغنية “كلكوا خاينين” كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام ذكي، مكس وماستر أمير محروس، جيتار محمد مغربي، عود سمير عبد المطلب.

تامر عاشور

كشف الفنان تامر عاشور عن سبب رفضه دخول بناته عالم الغناء، ومن هي صاحبة لقب “صوت مصر”، والأغنية التي كان يتمنى أن يغنيها.

وقال، خلال لقائه ببرنامج «تفاعلكم»، إنه يعتبر الفنانة أنغام «صوت مصر»، وأن هذه الإجابة من الممكن أن تسبب له مشاكل، مؤكدًا أنه يحب أيضًا الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل كبير، ويحب استفزازها.

واستطرد: «كنت مرة بحيي حفلة ليلة الدموع، وشيرين كانت مفاجأة الحفلة، وإحنا كان بينا خلافات، بس هي أختي، وأنا مش بزعل منها، واليوم ده هي غنت حلو جدًا؛ عشان كده بحب أقول إني بستفزها».

تامر عاشور: أنا ضد دخول بناتي عالم الغناء

وكشف تامر عاشور عن رأيه في دخول بناته عالم الغناء، معلقًا: «لو كان عندي ولد كنت هوافق، بس أنا بغير على بناتي جدًا، وبخاف عليهم، وضد دخولهم عالم الغناء».

وعن الأغنية التي كان يتمنى غناءها، قال تامر عاشور إنه يحب أغنية «دي اللي أخدتني منها» التي قدمها الفنان محمد عدوية.

تامر عاشور يطرح ألبومًا جديدًا في أبريل 2026

سبق أن أعلن تامر عن خطته الفنية لعام 2026، مؤكدًا أنه سيطرح ألبومه الغنائي الجديد في أبريل المقبل.

وأوضح أنه قرر تأجيل طرح «سنجل» كان من المفترض أن يصدر قريبًا؛ لترك المجال لاستماع أكبر قبل حلول شهر رمضان.

ووجّه تامر عاشور، رسالة شكر لجمهوره، مؤكدًا أنهم «رأس ماله الحقيقي»، وأتمنى لهم عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاحات.