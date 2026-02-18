قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
في بيان رسمي .. الزمالك يطالب بمعاقبة حكام مباراة سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

براتب يتخطى 135 ألف جنيه شهريًا.. فرص عمل جديدة بالسفارة الأمريكية

براتب يتخطى 135 ألف جنيه شهريًا.. فرص عمل جديدة بالسفارة الأمريكية
براتب يتخطى 135 ألف جنيه شهريًا.. فرص عمل جديدة بالسفارة الأمريكية
ولاء خنيزي

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الرسمي عن توافر وظائف شاغرة في قطاع الأمن، برواتب سنوية تصل إلى 34,799 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعادل نحو 135 ألف جنيه مصري شهريًا تقريبًا، وفقًا لسعر الصرف التقريبي.

وأشارت السفارة إلى أن التقديم متاح أمام المؤهلين من المصريين أو حاملي الجنسية الأمريكية، في إطار دعمها لاستقطاب عناصر مؤهلة للعمل داخل بيئة دبلوماسية تتطلب كفاءة وانضباطًا مهنيًا عاليًا.

تفاصيل الراتب وموعد غلق باب التقديم

  • إجمالي الراتب السنوي: 34,799 دولارًا أمريكيًا.
  • القيمة التقريبية شهريًا: نحو 135,970 جنيهًا مصريًا.
  • الموعد النهائي للتقديم: 3 مارس المقبل.

أبرز شروط الترشح للوظيفة

وضعت السفارة عددًا من المتطلبات الأساسية لقبول المتقدمين، من بينها:

  • القدرة على الحصول على تصريح أمني سري والحفاظ عليه.
  • الخضوع لإجراءات تحقيق أمني قبل استلام العمل.
  • الاستعداد للالتحاق بالوظيفة خلال فترة مناسبة بعد صدور الموافقات الرسمية.
  • الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
  • خبرة لا تقل عن عام في مجال إداري أو حكومي.
  • إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة بمستوى متقدم.
  • الإلمام بإجراءات التفتيش والدخول الأمني الخاصة بهيئة الطيران المدني.
  • معرفة عامة بتصميم مجمعات السفارة.
  • التمتع بمهارات قوية في خدمة العملاء والتعامل باحترافية مع اختلاف الخلفيات الثقافية.
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت والبريد الإلكتروني.
  • القدرة على العمل في بيئات خارجية أو غير مكتبية، وأحيانًا في أماكن مرتفعة.

آلية التقديم والتقييم

أكدت السفارة أن عملية الاختيار تعتمد على مدى استيفاء الشروط المذكورة في الإعلان، مع إمكانية إجراء اختبارات لغة أو مهارات لبعض المرشحين قبل التعيين.

كما شددت على ضرورة استكمال نموذج الطلب الإلكتروني بدقة، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، مع توضيح المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ذات الصلة، لافتةً إلى أن أي طلب غير مكتمل قد يتم استبعاده من التقييم.

ويمكن للراغبين في التقدم للوظيفة زيارة الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية، وملء استمارة التقديم وإرسال السيرة الذاتية قبل انتهاء المهلة المحددة.

السفارة الأمريكية السفارة الأمريكية بالقاهرة وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة وظائف السفارة الأمريكية فرص عمل بالسفارة الأمريكية بالقاهرة فرص عمل بالسفارة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

دعم صغار المزارعين والاستثمار الزراعي على طاولة اجتماع الزراعة والشيوخ

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان المبارك

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان المبارك

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة في جولة تفقدية على القطاعات والإدارات المركزية.. وتؤكد: رفع كفاءة العمل المؤسسي توفير وتخصيص أماكن لاستقبال المواطنين

بالصور

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد