براتب يتخطى 135 ألف جنيه شهريًا.. فرص عمل جديدة بالسفارة الأمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الرسمي عن توافر وظائف شاغرة في قطاع الأمن، برواتب سنوية تصل إلى 34,799 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعادل نحو 135 ألف جنيه مصري شهريًا تقريبًا، وفقًا لسعر الصرف التقريبي.

وأشارت السفارة إلى أن التقديم متاح أمام المؤهلين من المصريين أو حاملي الجنسية الأمريكية، في إطار دعمها لاستقطاب عناصر مؤهلة للعمل داخل بيئة دبلوماسية تتطلب كفاءة وانضباطًا مهنيًا عاليًا.

تفاصيل الراتب وموعد غلق باب التقديم

إجمالي الراتب السنوي: 34,799 دولارًا أمريكيًا.

34,799 دولارًا أمريكيًا. القيمة التقريبية شهريًا: نحو 135,970 جنيهًا مصريًا.

نحو 135,970 جنيهًا مصريًا. الموعد النهائي للتقديم: 3 مارس المقبل.

أبرز شروط الترشح للوظيفة

وضعت السفارة عددًا من المتطلبات الأساسية لقبول المتقدمين، من بينها:

القدرة على الحصول على تصريح أمني سري والحفاظ عليه.

الخضوع لإجراءات تحقيق أمني قبل استلام العمل.

الاستعداد للالتحاق بالوظيفة خلال فترة مناسبة بعد صدور الموافقات الرسمية.

الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

خبرة لا تقل عن عام في مجال إداري أو حكومي.

إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة بمستوى متقدم.

الإلمام بإجراءات التفتيش والدخول الأمني الخاصة بهيئة الطيران المدني.

معرفة عامة بتصميم مجمعات السفارة.

التمتع بمهارات قوية في خدمة العملاء والتعامل باحترافية مع اختلاف الخلفيات الثقافية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت والبريد الإلكتروني.

القدرة على العمل في بيئات خارجية أو غير مكتبية، وأحيانًا في أماكن مرتفعة.

آلية التقديم والتقييم

أكدت السفارة أن عملية الاختيار تعتمد على مدى استيفاء الشروط المذكورة في الإعلان، مع إمكانية إجراء اختبارات لغة أو مهارات لبعض المرشحين قبل التعيين.

كما شددت على ضرورة استكمال نموذج الطلب الإلكتروني بدقة، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، مع توضيح المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ذات الصلة، لافتةً إلى أن أي طلب غير مكتمل قد يتم استبعاده من التقييم.

ويمكن للراغبين في التقدم للوظيفة زيارة الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية، وملء استمارة التقديم وإرسال السيرة الذاتية قبل انتهاء المهلة المحددة.