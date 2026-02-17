قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إحباط محاولة تهريب عشرات الآلاف من الديدان في تركيا.. ما القصة؟

ديدان العلق
ديدان العلق
أحمد أيمن

في واقعة تبدو غريبة للوهلة الأولى، أعلنت السلطات التركية مؤخراً إحباط محاولة تهريب عشرات الآلاف من ديدان العلق عبر مطار إسطنبول. 

وبينما قد يبدو الأمر غير مألوف مقارنة بعمليات تهريب المخدرات أو العملات، فإن هذه الكائنات الصغيرة كانت ستدر أرباحاً كبيرة على المهربين، نظراً لقيمتها الطبية المرتفعة وسعرها الذي قد يصل إلى 20 دولاراً للدودة الواحدة في السوق السوداء. 

ما أهمية ديدان العلق؟

تعيش ديدان العلق طبيعياً في البيئات المائية مثل الأنهار والمستنقعات، لكنها تحولت مع الوقت إلى مورد طبي مهم يُستخدم في بعض العمليات الجراحية، خاصة الجراحات الترميمية. 

ورغم أن استخدامها يعود إلى آلاف السنين، حيث ظهرت في رسومات مصرية قديمة، فإن دورها تراجع مع تطور الطب الحديث قبل أن تستعيد مكانتها منذ ستينيات القرن الماضي، بعد اكتشاف احتواء لعابها على أكثر من مئة مركب مفيد، منها مواد مضادة للتجلط والالتهاب ومسكنات للألم. 

تكمن أهميتها الحالية في قدرتها على تحسين تدفق الدم في الأنسجة بعد العمليات الدقيقة مثل إعادة وصل الأطراف أو ترقيع الجلد.

الأزمة في هذه الجراحات لا تتعلق بتغذية الأنسجة بالدم الشرياني بقدر ما ترتبط بالتخلص من الدم الوريدي المحتقن، وهو الدور الذي تؤديه العلقة بكفاءة عبر امتصاص الدم ومنع تجلطه بفضل المواد التي تفرزها أثناء اللدغ. 

سوق سوداء لتجارة الديدان 

هذا الطلب الطبي المتزايد في مقابل تراجع أعداد العلق بسبب الصيد الجائر من بيئاتها الطبيعية، أدى إلى نشوء سوق سوداء مزدهرة لتجارتها، ففي حين يمكن الحصول عليها قانونياً لأغراض البحث العلمي بأسعار منخفضة نسبياً، فإن قيمتها ترتفع بشكل كبير عند تداولها خارج الأطر الرسمية، ما يدفع البعض إلى تهريبها لتحقيق أرباح سريعة. 

غير أن هذه التجارة لا تخلو من مخاطر، إذ تنتشر في السوق أنواع غير طبية يتم تسويقها على أنها فعالة، رغم أنها أقل قدرة على أداء الوظائف العلاجية المطلوبة. 

كما أن بعض الأنواع المطلوبة عالمياً تتكاثر ببطء، ما يجعل تربيتها صعبة ويزيد من الضغط على مصادرها الطبيعية، الأمر الذي يهدد التوازن البيئي. 

وشهدت السنوات الأخيرة اكتشاف أنواع من العلق الطبي في مناطق جديدة، مثل كردستان العراق، ما يفتح الباب أمام فرص علمية واقتصادية، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة إلى تنظيم استغلال هذه الكائنات وحمايتها من الاستنزاف غير المشروع. 

في المحصلة، فإن تهريب ديدان العلق ليس مجرد ظاهرة غريبة، بل نتيجة مباشرة لتزايد الطلب الطبي العالمي على هذا الكائن الصغير الذي لا يزال يحتفظ بدور مهم في الطب الحديث، وسط تحديات تتعلق بالحفاظ عليه من الاستغلال المفرط.

ديدان العلق تهريب ديدان العلق تركيا أهمية ديدان العلق مطار تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

هلال شهر رمضان

كيف يتم التكامل بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية في مصر؟ أمين الإفتاء يوضح

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

د. أحمد طه ريان رحمه الله

الأوقاف تحيي ذكرى وفاة العالم والداعية الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان

بالصور

رمضان فى الدراسة.. نصائح لصيام الأطفال فى الشهر الكريم

صيام الأطفال
صيام الأطفال
صيام الأطفال

هل يمكن تحسين الرغبة الجنسية بالطعام؟ خبيرة تغذية تكشف أفضلها

كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟
كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟
كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟

أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها

العين
العين
العين

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

فيديو

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد