سعر الذهب مساء اليوم 17-2-2026..165 جنيه تراجع يومي

تعرض سعر الذهب مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17-2-2026 لتراجع جديد في محلات الصاغة.

انخفاض جديد

فقد سعر جرام الذهب 15 جنيه جديدة من قيمته على مختلف تداولات مساء اليوم داخل محلات الصاغة.

تراجع في يوم

وصل معدل تراجع سعر جرام الذهب على مدار التعاملات المسائية نحو 165 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 6535 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7468 جنيه للبيع و 7411 جنيه للشراء.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6846 جنيه للبيع و 6794 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6535 جنيه للبيع و 6485 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6501 جنيه للبيع و 5558 جنيه للشراء .

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 52.28 ألف جنيه للبيع و 51.88 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4878 دولار للبيع و 4877 دولار للشراء.