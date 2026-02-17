قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 17-2-2026..165 جنيه تراجع يومي

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تعرض سعر الذهب مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17-2-2026 لتراجع جديد في محلات الصاغة.

انخفاض جديد

فقد سعر جرام الذهب 15 جنيه جديدة من قيمته على مختلف تداولات مساء اليوم داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب

تراجع في يوم

وصل معدل تراجع سعر جرام الذهب على مدار التعاملات المسائية نحو 165 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 6535 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7468 جنيه للبيع و 7411 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6846 جنيه للبيع و 6794 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6535 جنيه للبيع و 6485 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6501 جنيه للبيع و 5558 جنيه للشراء .

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 52.28 ألف جنيه للبيع و 51.88 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4878 دولار للبيع و 4877 دولار للشراء.

