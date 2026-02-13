سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7545 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7485 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6630 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6560 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5685 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5625 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4420 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4375 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 53040 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 52480 ألف جنيها.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 235675جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 233125 جنيها.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4920.29 دولارا.

وشهد سعر الذهب في مصر تراجعا ، إذ سجل عيار 21 تراجعا بقيمة 150 جنيها ليسجل الآن 6630 جنيها للبيع مقارنة 6780 جنيها يمستهل التعاملات المسائية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.