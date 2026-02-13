قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس
روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط
استقبال شهر رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي
منتخب مصر يستعد لـ كأس العالم 2026 بثلاث وديات قوية
سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
حكم صوم كل شهر شعبان لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا.. الإفتاء تجيب
13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، آخر صور للأقمار الصناعية، التي تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة أقصى غرب البلاد، خاصةً قرب مطروح، حيث تتقدم تدريجيًا لتؤثر على مناطق متفرقة من المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا.

أجواء غير مستقرة 

تشير صور الأقمار الصناعية ، إلى إثارة الأتربة والرمال في الصحراء الغربية نتيجة نشاط الرياح، مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة.

متوقع أن تكون سرعات الرياح المسجلة حتى الآن الساعة السابعة صباحاً، على: 

(مطروح: 34 كم /س 
القاهرة الكبرى: 28 كم /س
الإسماعيلية: 32 كم /س 

إرتدوا كمامات

تنصح هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أحيانًا، وضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية. 

قالت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء يوم الجمعة، يكون عناصرها الأساسية نشاط الرياح القوى، والرمال المثارة.

حيث تتأثر البلاد بوجود منخفض سطحى متعمق يصاحبة نشاط للرياح الجنوبية الغربية والغربية القوية التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ٥٠٠ متر.

أمطار متفاوتة الشدة 

من المتوقع أن تصل سرعات الرياح من ( ٦٠:٥٠) كم /س، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليجى السويس والعقبة.

وتكون الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية على أقصى غرب البلاد، حيث تمتد خفيفة لمناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناه، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

ترشيحاتنا

البنك المركزي

خفض 1% على الإيداع والإقراض.. أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار البنك المركزي

اسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضا بـ 105جنيهات .. أسعار الدواجن اليوم الخميس

أسعار السجائر اليوم

محلي ومستورد..أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد