الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، آخر صور للأقمار الصناعية، التي تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة أقصى غرب البلاد، خاصةً قرب مطروح، حيث تتقدم تدريجيًا لتؤثر على مناطق متفرقة من المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا.

أجواء غير مستقرة

تشير صور الأقمار الصناعية ، إلى إثارة الأتربة والرمال في الصحراء الغربية نتيجة نشاط الرياح، مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة.

متوقع أن تكون سرعات الرياح المسجلة حتى الآن الساعة السابعة صباحاً، على:

(مطروح: 34 كم /س

القاهرة الكبرى: 28 كم /س

الإسماعيلية: 32 كم /س

إرتدوا كمامات

تنصح هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أحيانًا، وضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

قالت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء يوم الجمعة، يكون عناصرها الأساسية نشاط الرياح القوى، والرمال المثارة.

حيث تتأثر البلاد بوجود منخفض سطحى متعمق يصاحبة نشاط للرياح الجنوبية الغربية والغربية القوية التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ٥٠٠ متر.

أمطار متفاوتة الشدة

من المتوقع أن تصل سرعات الرياح من ( ٦٠:٥٠) كم /س، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليجى السويس والعقبة.

وتكون الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية على أقصى غرب البلاد، حيث تمتد خفيفة لمناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناه، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.