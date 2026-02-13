قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا

روسيا
روسيا
محمود نوفل

دعت السفارة الروسية في كندا  مواطنيها بعدم زيارة كندا في الوقت الحالي ، مضيفة " وعلى المواطنين الروس الموجودين على الأراضي الكندية طلب الحماية من البعثة الدبلوماسية والقنصلية العامة إذا استشعروا الخطر.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت الشرطة الكندية، في بيان لها الثلاثاء، عن مقتل عشرة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في بلدية تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

إطلاق نار داخل مدرسة في كندا
وأضاف البيان أن الشرطة الملكية الكندية “لا تعتقد بوجود أي مشتبه بهم هاربين أو تهديد مستمر للجمهور”.

ووفقًا للبيان، تلقت الشرطة الملكية الكندية بلاغًا عن وجود مسلح في مدرسة تومبلر ريدج الثانوية بعد ظهر الثلاثاء.

وخلال تفتيش المدرسة، عثرت الشرطة على سبعة جثث داخلها، من بينهم ستة ضحايا وشخص يُشتبه في كونه مطلق النار.

وتوفي ضحية أخرى أثناء نقله إلى مستشفى قريب.

وُجد المشتبه به مصابًا بجرح ألحقه بنفسه، وهو ما رجّحت الشرطة أنه سبب الوفاة.

في إطار التحقيق الجاري، حددت الشرطة موقعًا ثانويًا يُعتقد أنه مرتبط بالحادث، حيث عُثر على جثتي ضحيتين إضافيتين داخل أحد المنازل، وفقًا للبيان.

وأفادت الشرطة الكندية أنه تم نقل شخصين جوًا إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة أو مهددة للحياة لتلقي المزيد من العلاج، بينما يتلقى 25 آخرون العلاج في مركز طبي محلي.

كما يقوم ضباط الشرطة بعمليات تمشيط للمنازل والعقارات المجاورة لتحديد ما إذا كان هناك أي مصابين آخرين أو أي صلة لهم بالأحداث .


وأعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أنه شعر بصدمة بالغة إزاء إطلاق النار، وقدّم "صلواته وأحرّ تعازيه" إلى "العائلات والأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم في هذه الأعمال العنيفة المروعة" في بيان نشره على تويتر عقب الحادث.

وأعرب كارني عن امتنانه "لشجاعة وإيثار رجال الإنقاذ الأوائل الذين خاطروا بحياتهم لحماية مواطنيهم".

روسيا كندا السفارة الروسية في كندا حادث إطلاق نار مقاطعة كولومبيا

