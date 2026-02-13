مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية فرير باللون البنى الفاتح.



واثارت مي حلمي الجدل بإطلالة أنيقة خلال جولتها في قنوات أمستردام الشهيرة، وتعتبر من التراث العالمي لليونسكو.



ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.



وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرزالصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.