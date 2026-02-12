قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
مصطفى بكري: المشاكل الاقتصادية زائلة ولن يتبقى لنا إلا هذا الوطن
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه
من غرف العمليات إلى العمى الدائم.. كواليس إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي للمحاكمة
بسمة وهبة تكشف مفاجأة مثيرة عن برنامج العرافة 2026
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

ازدادت معدلات بحث المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2026، خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع دخول شهر رمضان وذلك لتلبية احتياجات الشهر الكريم، وعيد الفطر المبارك.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر مارس 2026 سيبدأ من 1 مارس 2026، ويستمر حتى نهاية الشهر، أي بعد مرور ثلث شهر رمضان تقريبا.

وتصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن، من خلال ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، وسط تسهيلات موسعة لضمان سهولة الصرف وتجنب الزحام.

وأوضحت الهيئة، أن المنظومة الجديدة تشهد استفادة فئة جديدة من الزيادة المقررة لعام 2026، وهم المواطنون المحالون للتقاعد خلال شهر مارس، تنفيذًا لقرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

طريقة الاستعلام عن قيمة المعاش

يمكن للمستفيدين الاطلاع على قيمة المعاش إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك عبر إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام، والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش وقيمة المستحقات الشهرية.

وللدخول الى الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يجب الضغط هنــــــــــــا.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2026

وتنتشر أماكن صرف معاشات شهر مارس 2026 في:

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري.

تطوير منظومة الصرف

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استمرار جهودها في تطوير منظومة صرف المعاشات، ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون الحاجة إلى الانتظار الطويل أو مواجهة صعوبات في المكاتب.

كما أشارت الهيئة، إلى أن هذه التحسينات تأتي ضمن خطة شاملة لتسهيل المعاملات المالية للمستفيدين وتوفير الوقت والجهد.

وينصح الخبراء المستفيدين بالتأكد من تحديث بياناتهم لدى الهيئة والبنوك، والتأكد من الرقم القومي ورقم الحساب البنكي، لتجنب أي تأخير في صرف المستحقات، كما يُفضل الاستعلام المبكر عن قيمة المعاش قبل يوم الصرف لتفادي أي مفاجآت.

