تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

يعد مشروب التمر الهندي من أشهر العصائر الشرقية المنتشرة فى الدول العربية خاصة خلال شهر رمضان الكريم حيث يمنح الجسم القوة والطاقة والشعور بالارتواء بعد عناء يوم طويل من الصيام .. ولكن هل تعلم أنه يتفاعل مع بعض الأدوية الشهيرة؟

ووفقا لما ذكره موقع “ webmd” فإن مشروب التمر الهندي الشهير يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة عند تناوله مع هذه الأدوية.

تتفاعل أدوية السكري مع التمر الهندي



قد يُساهم التمر الهندي في خفض مستويات السكر في الدم حيث أن تناول التمر الهندي مع أدوية السكري أومقاومة الإنسولين حيث يمكن أن يُؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم مما يسبب مضاعفات صحية خطيرة، لذا يُنصح بمراقبة مستوى السكر في الدم باستمرار.

يتفاعل الأسبرين مع التمر الهندي



قد يؤدي تناول التمر الهندي مع الأسبرين إلى زيادة امتصاص الجسم للأسبرين، مما قد يزيد من تركيزه في الجسم ويزيد من احتمالية حدوث آثار جانبية.

يتفاعل الإيبوبروفين وأدفيل مع التمر الهندي



قد يؤدي تناول التمر الهندي مع الإيبوبروفين أو أدفيل وغيره من هذه العائلة من الأدوية إلى زيادة امتصاص الجسم للإيبوبروفين، مما قد يزيد من تركيزه في الجسم ويزيد من احتمالية حدوث آثار جانبية.