قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
مصطفى بكري: المشاكل الاقتصادية زائلة ولن يتبقى لنا إلا هذا الوطن
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
اسماء محمد

يعد مشروب التمر الهندي من أشهر العصائر الشرقية المنتشرة فى الدول العربية خاصة خلال شهر رمضان الكريم حيث يمنح الجسم القوة والطاقة والشعور بالارتواء بعد عناء يوم طويل من الصيام .. ولكن هل تعلم أنه يتفاعل مع بعض الأدوية الشهيرة؟

ووفقا لما ذكره موقع “ webmd”  فإن مشروب التمر الهندي الشهير يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة عند تناوله مع هذه الأدوية.

تتفاعل أدوية السكري مع التمر الهندي


قد يُساهم التمر الهندي في خفض مستويات السكر في الدم حيث أن تناول التمر الهندي مع أدوية السكري أومقاومة الإنسولين حيث يمكن أن يُؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم مما يسبب مضاعفات صحية خطيرة، لذا يُنصح بمراقبة مستوى السكر في الدم باستمرار.

يتفاعل الأسبرين مع التمر الهندي


قد يؤدي تناول التمر الهندي مع الأسبرين إلى زيادة امتصاص الجسم للأسبرين، مما قد يزيد من تركيزه في الجسم ويزيد من احتمالية حدوث آثار جانبية.

يتفاعل الإيبوبروفين وأدفيل مع التمر الهندي


قد يؤدي تناول التمر الهندي مع الإيبوبروفين أو أدفيل وغيره من هذه العائلة من الأدوية إلى زيادة امتصاص الجسم للإيبوبروفين، مما قد يزيد من تركيزه في الجسم ويزيد من احتمالية حدوث آثار جانبية.

التمر الهندي أدوية السكري تفاعل التمر الهندي مع الأدوية أدوية تتفاعل مع التمر الهندي أدوية السكر السكر في الدم مشروب التمر الهندي الايبروفين والتمر الهندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

ترشيحاتنا

استطلاع هلال شهر رمضان

الإفتاء: انتظرونا الثلاثاء القادم في احتفال لاستطلاع هلال شهر رمضان

المشاكل الزوجية

زوجتي تُكثر من الشكوى وتطالبني بشراء مستلزمات المنزل كيف أتصرف؟.. أمين الفتوى يجيب

الصيام

معنى يوم الشك ولماذا نهى النبي عن صيامه؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

القراصيا
القراصيا
القراصيا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟

للفطار والعشاء والشاي.. طريقة عمل كيكة الزبيب الهشة

كيكة الزبيب
كيكة الزبيب
كيكة الزبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد