يسبب السكر والفشل الكلوي.. أضرار التمر هندي الجاهز

رشا عوني

مع اقتراب شهر رمضان2026 ، تستعد الأمهات لتحضير مشروبات رمضان ولا تخلو سفرة رمضان من مشروب التمر هندي ، لكن هل تعلم أضرار التمر هندي الصناعي الجاهز المباع في الشوارع؟ والذي اعتاد الكثير على شرائه في ايام رمضان خاصة وانه سريع وجاهز ومتاح في محلات العصائر لكنه قنبلة موقوتة تدمر صحتك خلال الصيام . 

نستعرض لكم في السطور التالية أضرار التمر هندي الصناعي و الفرق بينه وبين التمر هندي البلدي الأصلي .. 

أضرار التمر هندي الصناعي

كشف الدكتور مروان سالم أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية أضرار التمر هندي الصناعي ومدى خطورته على الصحة ، حيث أوضح ان التمر هندي الصناعي و البودرة يسبب أمراض خطيرة مثل السكر والسمنة والفشل الكبدي والفشل الكلوي، مشيرا إلى أن السكر الموجود في هذه العصائر من السكريات المحظور استخدامها من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

مواد كيميائية لتحلية الطعم

وأشار الدكتور مروان سالم في لقاء تلفزيوني سابق ، إلى إضافة براميل من المواد الكيميائية، التي تزيد من حلاوة الطعم، مشيرا إلى أن هذه المواد عليها محاذير، لافتا إلى أن هذا ينطبق على معظم العصائر البودرة.

صبغة ولون قاتل 

وأكد أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية أن الصبغات الموجودة في هذه العصائر هي نفس الصبغات التي تُستخدم في صبغ الملابس مدللا بتغير لون لسان الأطفال بعد تناول هذه العصائر، مطالبا بالاستغناء عن هذه المشروبات تماما.

إضافة ملح الليمون 

وأشار مروان سالم إلى أن التمر الصناعي يضاف له مادة ملح الليمون التي تسبب الفشل الكلوي، أما التمر الهندي الطبيعي يحتوي على مواد فعالة تعالج عسر الهضم و فيتامينات ومعادن، ولا غنى عنه في رمضان، ولذلك هو طعمه مختلف عن الجاهز.

ملونات وصبغة خالصة

كما يعتبر التمر هندي الصناعي من  المشروبات التي لها أضرار كبيرة ومخاطر أكبر بسبب كونه عبارة عن ملونات وصبغة خالصة، تسبب حرقان بالمعدة لأنه يعمل على تهيجها وزيادة إفراز حمض المعدة وتصيب بقرحة المعدة، وغثيان ورغبة في القيء.

ماذا يفعل التمر هندي الصناعي بالمعدة؟  

التمر الهندى الجاهز له العديد من الأضرار، أهمها على الإطلاق ما يطال المعدة، ولأنه يحتوى على كم هائل من الألوان الصناعية ومكسبات اللون والطعم، ولا يضاف إليه إلا نسبة بسيطة من التمر الجاف، فهو يساعد على الشعور بالغثيان والتهاب الأمعاء، كما يتسبب فى الإصابة بقرحة المعدة والالتهاب بشكل عام، كما يضر مرضى الارتجاع بشدة.

 

التمر هندي الصناعي يسبب حصوات الكلى

يساعد هذا المشروب في تكوين حصوات على الكلي وذلك بسبب مكسبت الطعم التي تكون بنسبة كبيرة في مسحوق التمر الهندي، مما تساهم في تكوين خلايا سرطانية نشطة لمن هم عرضه للأورام.

رفع مستوى السكر في الدم

في الغالب تحتوي عصائر التمر هندي البودرة على كمية كبيرة من المحليات التي يمكن أن تزيد نسبة السكر في الدم بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الطاقة بالجسم، وفجأة يتبع ذلك انخفاض في نسبة السكر في الدم من جديد، وكل هذا يؤثر على صحة الجسم، وربما يعرض مريض السكري لمضاعفات صحية حادة.

اضرار التمر هندي الجاهز طريقة عمل التمر هندي اضرار التمر هندي مشروبات رمضان مخاطر التمر هندي

