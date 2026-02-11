غفّلت المحل في 12 ألف جنيه مكسّرات وهربت | شراء تسالي ينتهي بجريمة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بدهس عاملٍ بأحد محال الحلويات، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.



كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلّفت رجال المباحث سرعة استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وتواجه المتهمة اتهاماتٍ بالقتل الخطأ والفرار من موقع الحادث، وهي اتهامات يعاقب عليها القانون بالحبس، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات النهائية وتقدير ملابسات الحادث.



بدأت تفاصيل الحادث حين توجّهت المتهمة إلى محلّ الحلويات الذي يعمل به الشاب أحمد شعبان 31 عامًا، وطلبت كمياتٍ من المكسرات والشوكولاتة بلغت قيمتها نحو 12 ألف جنيه، وكعادته، تولّى أحمد تجهيز الطلب بنفسه في إطار عمله اليومي ومسؤوليته المباشرة عن إعداد وتسليم الطلبات.

وبحسب التحريات، تسلّمت السيدة المشتريات وغادرت المكان بشكلٍ مفاجئ دون سداد الحساب، مستغلةً انشغال العاملين داخل المحل، لتبدأ بعدها لحظاتٌ مصيرية غيّرت مجرى حياة الجميع.

مطاردة قصيرة.. ونهاية مأساوية



عندما أدرك أحمد أن السيدة غادرت دون الدفع، اندفع خلفها مسرعًا في محاولةٍ لإيقافها واسترداد حقّ المحل الذي كان مؤتمنًا عليه.



وبحسب روايات الشهود، حاول الشاب اللحاق بالسيارة ومنعها من الهرب، إلا أن المتهمة انطلقت بسيارتها بسرعة.

وتشير التحقيقات إلى أن الشاب سقط أسفل عجلات السيارة بعد محاولته إيقافها، ليتعرّض للدهس بشكلٍ مباشر، بينما واصلت السيدة الفرار من موقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث دهس ووجود شابٍ مصاب بإصاباتٍ بالغة. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، حيث عُثر على أحمد جثةً هامدة مصابًا بسحجاتٍ وكدماتٍ متفرقة أودت بحياته في الحال تقريبًا، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرّف النيابة العامة.