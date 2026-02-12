قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
أخبار العالم

إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر

عراقجي
عراقجي
فرناس حفظي

كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على شبكة إكس: "إن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي ممكن، ولكن بشرط أن يكون عادلاً ومتوازناً، وستدافع طهران عن سيادتها مهما كلف الأمر، حقوقنا وكرامتنا غير قابلة للتفاوض".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراره على استمرار المفاوضات مع إيران، مشددًا على أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا بقوة، رغم حساسية المرحلة والتوترات الإقليمية.

وفي تصريحات عقب اجتماعه مع نتنياهو، وصف ترامب اللقاء بأنه "جيد جدًا"، موضحًا أنهما ناقشا ما وصفه بـ"التقدم الهائل" المحرز في غزة والمنطقة بشكل عام، إلى جانب التطورات المتعلقة بالملف الإيراني.

وقال ترامب إن الاجتماع لم يسفر عن التوصل إلى أي أمر نهائي بشأن إيران، مضيفًا أن المشاورات لا تزال مستمرة، وأن جميع الخيارات ما زالت قيد الدراسة.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه إذا تم التوصل إلى صفقة مع إيران، فإنها ستكون "أفضل خيار لنتنياهو"، معتبرًا أن الاتفاق – في حال تحققه – قد يساهم في تجنب تصعيد واسع في المنطقة.

وأشار ترمب إلى أن إيران تعرضت في المرة الماضية لما وصفه بـ"مطرقة منتصف الليل" بعدما رفضت إبرام صفقة، في إشارة إلى ضغوط أو إجراءات سابقة اتخذت بحق طهران، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تكون إيران هذه المرة "أكثر عقلانية ومسؤولية" في تعاملها مع المفاوضات.

سيارات
لادا جرانتا 2020
خالد سليم وهند صبري
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
