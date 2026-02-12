وفاة والد زوجة الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن وفاة والد زوجته منذ قليل.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا إله إلا الله، توفى إلى رحمة الله والد زوجة الكابتن مهيب عبد الهادي".

وأكمل :" الجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بأكتوبر، نسألكم الدعاء والبقاء لله".

يذكر أن مهيب عبد الهادي (ولد في 23 أكتوبر 1972) هو إعلامي ومذيع رياضي مصري بارز، يشتهر بتقديم البرامج المتخصصة في أخبار كرة القدم المصرية.

أبرز محطاته المهنية:

برنامج اللعيب: يقدم حالياً برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، وهو برنامج يومي يتناول كواليس وأخبار الدوري المصري والمنتخب الوطني.

قناة الحياة: برز اسمه سابقاً من خلال عمله كمراسل ومقدم برامج رياضية في شبكة قنوات الحياة.

برامج رمضانية: قدم برنامج "مهيب ورزان" في رمضان 2021 بالاشتراك مع الفنانة رزان مغربي.

ملاحظات حول مسيرته:

يعتمد في برنامجه على الانفرادات الخبرية واستضافة نجوم الكرة السابقين والمحللين.

أثار الجدل في عدة مناسبات بسبب تصريحاته أو "انفراداته" التي واجهت انتقادات، مما أدى في بعض الأحيان إلى إيقافه مؤقتاً للتحقيق من قبل إدارة القناة أو الجهات التنظيمية، مثل واقعة "الصحفي فابريزيو رومانو" وواقعة "اللاعب إلياس الجلاصي".

يتابعه عدد كبير من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمتلك صفحة رسمية نشطة على فيسبوك ومنصة X.