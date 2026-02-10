قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4000 وجبة ساخنة يوميا.. افتتاح مطبخ "المحروسة" للإطعام بمنطقة رمسيس
إجراء مصري - سعودي رسمي يخص مواسم الحج والعمرة المقبلة
يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة
تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب
إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة
واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيرانية في ضغوط متصاعدة على طهران
بكفالة ألف جنيه | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس
الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد
مش مرغوب فيه | رئيس فلامنجو يغلق الباب نهائيًا أمام عودة جونيور من ريال مدريد
أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ثغرة أمنية في تطبيق واتساب تخترق الهواتف وتسرق البيانات.. ما القصة؟

واتساب
واتساب
أحمد أيمن

كشف خبراء الأمن السيبراني عن وجود ثغرة خطيرة في تطبيق “واتس آب” يمكن أن يستغلها القراصنة لاختراق هواتف المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الرقمي لملايين المستخدمين حول العالم. 

وأوضحت شركة Malwarebytes المتخصصة في الأمن الرقمي أن فريق Project Zero التابع لشركة جوجل اكتشف هذه الثغرة التقنية، حيث تمكن المخترقون من استغلالها عبر إنشاء مجموعات وهمية داخل التطبيق. 

ثغرة أمنية في واتساب 

بحسب الخبراء، عند إرسال دعوة لأي مستخدم للانضمام إلى هذه المجموعات وقبولها، يتم تلقائيًا تنزيل ملفات ضارة على الجهاز دون أن يظهر للمستخدم أي إشعار أو تحذير. 

تعمل هذه الملفات الضارة بطريقة تخول للمهاجم تنفيذ تعليمات برمجية تعسفية، ما يعني أن القراصنة يمكنهم السيطرة بشكل كامل على الجهاز المصاب. 

ومن خلال هذا “التحكم الكامل” يستطيع المهاجمون فتح بوابات خلفية (Backdoors) للوصول إلى كلمات السر، وتعطيل برامج الحماية، والتحكم في الهاتف عن بُعد، والوصول إلى الملفات والمعلومات الخاصة بالمستخدم. 

وللتعامل مع هذا الخطر، أوصت شركة Malwarebytes المستخدمين باتخاذ إجراء احترازي مهم يتمثل في تعطيل ميزة التنزيل التلقائي للوسائط داخل تطبيق واتس آب، وهي الميزة التي تُمكن التطبيق من حفظ الصور والفيديوهات والمستندات تلقائيًا عند الاستلام. 

طريقة تعطيل ثغرة واتساب 

تتضمن خطوات تعطيل هذه الميزة الدخول إلى إعدادات التطبيق ثم الذهاب إلى قسم “التخزين والبيانات”، ومن ثم إلغاء تحديد خيارات التنزيل التلقائي لكل أنواع الوسائط بما في ذلك الصور والفيديوهات والملفات الصوتية والمستندات، ثم حفظ التغييرات. 

بعد ذلك، لن يقوم واتساب بتنزيل أي ملف تلقائيًا، بل سيتوجب على المستخدم الموافقة يدويًا قبل استقبال أي وسائط، ما يقلل من احتمالات إصابة الجهاز بملفات ضارة. 

من جانبها، أعلنت شركة واتس آب أنها أصدرت تحديثًا تقنيًا لإصلاح هذه الثغرة ومنع استغلالها في عمليات الاختراق المستقبلية، رغم أنه لم يتم الكشف عن عدد الأجهزة التي تأثرت قبل تطبيق الإصلاح. 

هذا يعني أن تغيير إعدادات التنزيل التلقائي لا يزال أمرًا ضروريًا لحماية المستخدمين حتى بعد التطبيق الرسمي للتحديث. 

ومن بين أهم النصائح التي يوصي بها المختصون لتأمين الهاتف من الاختراق ما يلي: 

- عدم مشاركة رمز التحقق مع أي شخص، مهما بدت الرسالة رسمية أو موثوقة. 

- مراجعة قائمة الأجهزة المرتبطة من إعدادات واتساب بشكل دوري، وحذف أي جهاز غير معروف. 

- تسجيل الخروج فوراً من أي جهاز غير مألوف. 

- تجاهل الرسائل المشبوهة التي تُحاول إحداث حالة من الخوف أو الاستعجال، وعدم التفاعل معها.

- الاعتماد على القنوات الرسمية في حال وجود شكوك حول أي تنبيه أو طلب. 

واتساب ثغرة واتساب اختراق واتساب تعطيل ثغرة واتساب أخبار واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

ترشيحاتنا

اليابان

اليابان : قلقون بشدة إزاء تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

أرشيفية

الرئيس الكولومبي يعلن نجاته من محاولة اغتيال بعد تحذيرات أمنية

أرشيفية

اضطرابات واسعة متوقعة في رحلات لوفتهانزا بسبب إضراب مرتقب

بالصور

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد