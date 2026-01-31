قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| برنامج تجسس غامض يستغل واتساب لاختراق هواتف أندرويد.. خطوات تحويل الصور لفيديو متكلم بالذكاء الاصطناعي

أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

                                                   نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

محادثة واحدة تكفي.. برنامج تجسس غامض يستغل واتساب لاختراق هواتف أندرويد
 

كشفت تقارير أمنية عن ظهور حملة تجسس إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي هواتف أندرويد، وتعتمد على عملية احتيال عاطفي متقنة تستخدم حسابات مواعدة مزيفة لسرقة البيانات الشخصية.
 

تحكم غير مسبوق.. إنستجرام تطور ميزة لمغادرة قوائم "الأصدقاء المقربين"
 

تعمل منصة إنستجرام Instagram، على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية إزالة أنفسهم من مغادرة قائمة الأصدقاء المقربين Close Friends الخاصة بمستخدمين آخرين، وفق ما أكدته شركة “ميتا” لموقع TechCrunch. 

فواكه وخضروات بتتكلم.. خطوات تحويل الصور لفيديو متكلم بالذكاء الاصطناعي

 بعد انتشار فيديوهات الخضروات المتكلمة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ رواد السوشيال ميديا في البحث عن وسيلة أو أداة لإنشاء محتوى مميز، يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور الثابتة إلى فيديوهات تتكلم بصوت واقع، حيث جذب هذا الترند اهتمام ملايين المستخدمين من مختلف الأعمار، خصوصا بين الشباب وصناع المحتوى على منصات مثل فيسبوك وتيك توك.


آبل تثير الجدل باستحواذها على شركة إسرائيلية بـ2 مليار دولار.. ما القصة؟
 

تتسارع المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وميتا وجوجل للهيمنة على الجيل القادم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تركيز متزايد على الأجهزة، وفي أحدث خطواتها، استحوذت عملاقة التقنية الأمريكية على شركة Q.ai الناشئة لتعزيز مكانتها، خصوصا في مجال الصوتيات.


22 مليار دولار في يوم.. زوكربيرج يصبح رابع أغنى شخص في العالم
 

في 29 يناير 2026، شهدت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، زيادة هائلة تجاوزت 22 مليار دولار في يوم واحد، وفقا لبيانات "فوربس". 


أفضل أجهزة تتبع جودة النوم القابلة للارتداء في 2026


مع تزايد الاهتمام بالصحة والجودة النوم، أصبحت الأجهزة القابلة للارتداء أدوات أساسية لمراقبة النوم وتحسينه، ففي عام 2026، تتنافس مجموعة متنوعة من الساعات، الأساور، والخواتم الذكية لتقديم بيانات دقيقة عن مراحل النوم، معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، مع نصائح مخصصة لتعزيز الراحة الليلية.


ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين
 

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفي Realme 16 5G وRealme 16 Pro 5G رسميا للبيع في سوق جدبد، ويركز الهاتفان على التصميم العصري، وعمر البطارية الطويل، ومستويات عالية من المتانة.


سبوتيفاي تطلق ميزة المحادثات الجماعية لمستخدميها

بعد إطلاق ميزة الرسائل في أغسطس الماضي، أعلنت منصة سبوتيفاي Spotify، هذا الأسبوع عن إطلاق ميزة المحادثات الجماعية.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا علوم وتكنولوجيا أخبار التقنية

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
محافظ الشرقية
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
