أخبار التكنولوجيا| برنامج تجسس غامض يستغل واتساب لاختراق هواتف أندرويد.. خطوات تحويل الصور لفيديو متكلم بالذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تقارير أمنية عن ظهور حملة تجسس إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي هواتف أندرويد، وتعتمد على عملية احتيال عاطفي متقنة تستخدم حسابات مواعدة مزيفة لسرقة البيانات الشخصية.



تحكم غير مسبوق.. إنستجرام تطور ميزة لمغادرة قوائم "الأصدقاء المقربين"



تعمل منصة إنستجرام Instagram، على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية إزالة أنفسهم من مغادرة قائمة الأصدقاء المقربين Close Friends الخاصة بمستخدمين آخرين، وفق ما أكدته شركة “ميتا” لموقع TechCrunch.

فواكه وخضروات بتتكلم.. خطوات تحويل الصور لفيديو متكلم بالذكاء الاصطناعي



بعد انتشار فيديوهات الخضروات المتكلمة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ رواد السوشيال ميديا في البحث عن وسيلة أو أداة لإنشاء محتوى مميز، يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور الثابتة إلى فيديوهات تتكلم بصوت واقع، حيث جذب هذا الترند اهتمام ملايين المستخدمين من مختلف الأعمار، خصوصا بين الشباب وصناع المحتوى على منصات مثل فيسبوك وتيك توك.

تتسارع المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وميتا وجوجل للهيمنة على الجيل القادم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تركيز متزايد على الأجهزة، وفي أحدث خطواتها، استحوذت عملاقة التقنية الأمريكية على شركة Q.ai الناشئة لتعزيز مكانتها، خصوصا في مجال الصوتيات.



22 مليار دولار في يوم.. زوكربيرج يصبح رابع أغنى شخص في العالم



في 29 يناير 2026، شهدت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، زيادة هائلة تجاوزت 22 مليار دولار في يوم واحد، وفقا لبيانات "فوربس".



مع تزايد الاهتمام بالصحة والجودة النوم، أصبحت الأجهزة القابلة للارتداء أدوات أساسية لمراقبة النوم وتحسينه، ففي عام 2026، تتنافس مجموعة متنوعة من الساعات، الأساور، والخواتم الذكية لتقديم بيانات دقيقة عن مراحل النوم، معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، مع نصائح مخصصة لتعزيز الراحة الليلية.

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفي Realme 16 5G وRealme 16 Pro 5G رسميا للبيع في سوق جدبد، ويركز الهاتفان على التصميم العصري، وعمر البطارية الطويل، ومستويات عالية من المتانة.

بعد إطلاق ميزة الرسائل في أغسطس الماضي، أعلنت منصة سبوتيفاي Spotify، هذا الأسبوع عن إطلاق ميزة المحادثات الجماعية.