إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنا هنا لخدمتكم.. محافظ الغربية يفاجئ عيادة التأمين الصحي بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة داخل عيادة ابن سينا للتأمين الصحي بمدينة المحلة الكبرى، وذلك في استجابة مباشرة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن مستوى الخدمة الطبية، وحرصًا على المتابعة الميدانية الدقيقة لسير العمل داخل منشآت التأمين الصحي، والوقوف على الواقع الفعلي للخدمة المقدمة دون أي ترتيبات مسبقة، بما يضمن رصد أوجه القصور والتعامل معها على الفور.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على الجلوس وسط المرضى وكبار السن على كراسي الانتظار، وتبادل الحديث معهم، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم بشأن مواعيد الكشف وصرف الأدوية، كما وقف بنفسه أمام شبابيك صيدليات التأمين الصحي، وتابع إجراءات صرف العلاج خطوة بخطوة، واطلع على آليات العمل ومدى توافر الأدوية وسرعة تقديم الخدمة، موجّهًا بتذليل أي معوقات تواجه المرضى، ومؤكدًا أن كرامة المواطن وتخفيف أعباء الانتظار تمثل أولوية قصوى لا تقبل التأجيل.

وأثناء مروره على عيادة الرمد لاحظ المحافظ وجود تكدس ملحوظ للمرضى داخل العيادة، وعلى الفور وجّه بالدفع بعدد إضافي من الأطباء لتسريع وتيرة العمل وتقليل زمن الانتظار، مع التشديد على ضرورة التزام جميع الأطباء بالمواعيد المقررة للعيادات وعدم تأخير بدء العمل، وفي استجابة فورية للتوجيهات وصلت إحدى الطبيبات لدعم العمل بالعيادة والمشاركة في توقيع الكشف على المرضى لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة في تقديم الخدمة الطبية.

كما تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، واطلع على منظومة العمل داخل العيادة، واستمع إلى شكاوى المواطنين، موجّهًا بسرعة إعادة ترتيب آليات العمل بما يضمن انسيابية الحركة وحسن توزيع الأطقم الطبية، وسرعة تقديم الخدمة، مع مراعاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، وخلال متابعته لمنطقة الاستقبال وجّه بسرعة إصلاح وتشغيل نظام النداء الآلي للأرقام لتنظيم دور الانتظار ومنع التكدس أمام شبابيك الخدمة وتحقيق العدالة في ترتيب دخول المواطنين للعيادات والصيدليات.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد اللواء أشرف الجندي، خلال حديثه المباشر مع المواطنين من داخل العيادة وأمام شبابيك الصيدليات، أن وجوده وسط المرضى يأتي لضمان حصولهم على حقهم الكامل في خدمة علاجية منظمة وسريعة، مشددًا على أن المتابعة الميدانية هي الطريق الحقيقي لضبط الأداء وتصحيح أي خلل، وأن صحة المواطن على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الإداري وحسن معاملة المرضى، وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في تقديم الخدمة، موجّهًا إدارة العيادة بمتابعة معدلات صرف الأدوية بشكل لحظي، وتقليل زمن الانتظار، وتنظيم حركة المواطنين داخل الصيدليات بما يمنع التكدسات ويحفظ كرامة المرضى، مع الفصل بين مسارات كبار السن والحالات المزمنة لضمان سهولة حصولهم على الخدمة.

رفع كفاءة الخدمات الصحية 

كما وجّه اللواء أشرف الجندي بسرعة إعداد تقرير تفصيلي عن احتياجات العيادة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتنسيق الفوري مع هيئة التأمين الصحي لسد أي عجز، مؤكدًا ضرورة تواجد المسؤولين ميدانيًا داخل مواقع تقديم الخدمة، وعدم الاكتفاء بالإدارة من المكاتب، مشددًا على أن المواطن يجب أن يشعر بتحسن حقيقي وملموس في مستوى الخدمة على أرض الواقع.

وأكد محافظ الغربية أن هذه الجولة تأتي ضمن نهج ثابت يعتمد على النزول المفاجئ إلى مواقع تقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع صحة الإنسان في صدارة أولوياتها، وأن تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية يمثلان محورًا أساسيًا في خطة العمل خلال المرحلة الحالية.

وفي ختام الجولة، أعرب عدد من المواطنين وكبار السن عن تقديرهم لحرص محافظ الغربية على التواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر، مؤكدين أن الزيارة عكست اهتمامًا حقيقيًا بمتابعة الخدمات الصحية والعمل الجاد على تطويرها بما يليق بالمواطن.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

محمد آل باتشينو

الحبس عامين للبلوجر محمد آل باتشينو بتهمة نشر محتوى خادش والتحريض على الفسق

المحامي منتصر الزيات

تغريم منتصر الزيات 20 ألف جنيه في التحريض والسب والقذف

المتهمة

نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

