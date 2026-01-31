محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف شارع المقابر بحي ثان المحلة

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، جولة ميدانية لمتابعة بدء أعمال رصف شارع المقابر بحي ثان المحلة الكبرى بطول ٤٨٠ مترًا وعرض ٦ أمتار، باعتباره محورًا مروريًا حيويًا يربط بين ميدان الششتاوي ومسجد ولي الدين، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية جديدة وفتح مسار بديل يستوعب الكثافات السكانية والحركة اليومية المتزايدة بالمنطقة ويخفف الضغط عن الشوارع الرئيسية المحيطة.

وذلك تزامنًا ومع انطلاق أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة على أرض المحلة الكبرى، إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية، في إطار رؤية متكاملة تتبناها محافظة الغربية لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمحاور المرورية والخدمية بما يتواكب مع حجم النشاط الصناعي والتجاري المتنامي ويعكس توجه المحافظة نحو تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتيسير حركتهم ودعم متطلبات التنمية الشاملة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية ، خلال جولته أن المحافظة تضع احتياجات المواطن اليومية على رأس أولويات الخطة الاستثمارية، مشددًا على أن تطوير شبكة الطرق الداخلية بالأحياء الشعبية لا يقل أهمية عن المشروعات الكبرى، لما له من تأثير مباشر على جودة الحياة وسهولة الانتقال وحركة الخدمات والطوارئ.

وأوضح أن الشارع الجاري تطويره يُعد شريانًا حيويًا يخدم قطاعًا واسعًا من الأهالي ويربط بين مناطق ذات كثافة مرتفعة، وأن أعمال الرصف تتم وفق المواصفات الفنية المعتمدة لضمان الاستدامة وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية.

تحسين خدمات

وأشار اللواء أشرف الجندي، إلى أن المحلة الكبرى باعتبارها قلعة الصناعة المصرية تحتاج إلى بنية تحتية قوية تستوعب حركة العمالة والنقل والتجارة، وهو ما تعمل عليه المحافظة من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الداخلية وفتح مسارات جديدة تسهم في تقليل الاختناقات المرورية وتحسين البيئة الحضرية.

وأضاف أن تنفيذ هذه الأعمال يتم بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز والانضباط في الأداء دون التأثير على حركة المواطنين اليومية، مع المتابعة الميدانية المستمرة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد المحافظ، على أن الخطة الاستثمارية للمحافظة لا تقتصر على الرصف فقط، بل تمتد لتطوير شامل للمرافق والخدمات المحيطة بالطرق، بما يضمن استفادة المواطن بشكل مباشر من كل مشروع يتم تنفيذه على الأرض، مؤكدًا أن الدولة ماضية في استعادة الانضباط للشوارع وتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة البنية الأساسية في جميع المراكز والمدن دون استثناء.

كما وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية ستكون مستمرة لضمان تنفيذ كل مشروع بالشكل الذي يليق بأهالي الغربية ويعكس حجم الجهد المبذول لخدمتهم.

وتأتي هذه الأعمال ضمن حزمة مشروعات تنموية تستهدف دعم الحركة الاقتصادية وتيسير انتقال المواطنين داخل المحلة الكبرى، بما يعزز من مكانتها الصناعية والتجارية، ويؤكد توجه المحافظة نحو تنمية حقيقية تنطلق من الشارع وتصل آثارها إلى كل بيت، في إطار نهج واضح يضع الإنسان أولًا ويترجم خطط التنمية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.