قبل العيد.. الدولار ينخفض بمقدار طفيف في السوق الرسمية.. اعرف وصل كام

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مقدارًا طفيفا في آخر تعاملات له اليوم الخميس الموافق 19-3-2026 على مستوى الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار في مواجهة الجنيه استقرارًا نسبيًا مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارًا من اليوم الخميس بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

آخر تداول

في آخر تداول لسعر الدولار أمام الجنيه فقد قرشًا واحدًا من قيمته وذلك مساء أمس الأربعاء.

آخر سعر

بلغ سعر الدولار في آخر تحديث له 52.29 جنيهًأ للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع.

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار 49.37 جنيهًا للشراء و 49.47 جنيهُأ للبيع في البنك المصري لتنيمة الصادرات.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.19 جنيهًا للشراء و 52.29 جنيهًا للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.22 جنيهًأ للشراء و 52.32 جنيهًأ للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 52.25 جنيهًأ للشراء و 52.35 جنيهًأ للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، البركة".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 52.29 جنيهًا للشراء و 52.139 جنيهًأ للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، أبوظبي الأول،كريدي أجريكول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر ، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.3 جنيهًا للشراء و 52.4 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.33 جنيهًأ للشراء و 52.43 جنيهًأ للبيع في بنوك "سايب، HSBC، مصرف أبوظبي الإسلامي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.39 جنيهًا للشراء و52.49 جنيهًا للبيع في ميد بنك .

ووصل ثاني أعلي سعر دولار نحو 52.35 جنيهًأ للشراء و 52.45 جنيهًا للبيع في بنك نكست.