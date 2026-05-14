بينج : السلام في مضيق تايوان عامل أساسي في العلاقات الصينية الأمريكية

بدأت اليوم الخميس مباحثات القمة بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.



وقال شي جين بينج في تصريحات له : الصين والولايات المتحدة قادرتان على تحقيق النجاح معا وعلاقاتهما يجب أن تقوم على الشراكة، والمصالح المشتركة بين الجانبين تفوق الخلافات.



وأضاف شي جين بينج: قضية تايوان هي القضية الأهم في العلاقات الصينية الأمريكية و أي معالجة غير سليمة لقضية تايوان قد تؤدي إلى صراع بين الصين والولايات المتحدة، بما يسبب تدهورا خطيرا في العلاقات بين البلدين



وتابع: المواجهة بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي إلى ضرر متبادل، والسلام في مضيق تايوان عامل أساسي في العلاقات الصينية الأمريكية



وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، فقد صرح الرئيس الصيني قائلا : فإن المشاورات على أساس متساو تمثل الخيار الصحيح الوحيد في مواجهة الخلافات والاحتكاكات.



وزاد : جوهر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة هو المنفعة والمكاسب المتبادلة والحقائق أثبتت مرارا أنه لا يوجد رابحون في الحروب التجارية.



واختتم شي جين بينج قائلا :سعيد بزيارة ترامب وأتطلع إلى تبادل الآراء معه بشأن قضايا رئيسية.