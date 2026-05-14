بورسعيد تواصل تحركات البناء والتطوير وتفرض الانضباط استعداداً لعيد الأضحى

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، نشاطاً ميدانياً موسعاً تركز على تطوير الميادين الحيوية، وحملات مكبرة لإزالة الإشغالات، بالتوازي مع حملات رقابية لمتابعة سلامة الأغذية بمحال الجزارة، لضمان جودة الحياة واستقبال المواطنين لعيد الأضحى في بيئة منظمة وآمنة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمواصلة العمل الميداني المكثف لسرعة إنجاز مشروعات التطوير، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، مع تشديد الرقابة على الأسواق والميادين لاستعادة المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط التام في كافة أرجاء المدينة الباسلة

مدينة بورفؤاد - نقلة نوعية بميدان "الخالدين" وتطوير المحاور المرورية:



تطوير الميادين:

تابعت الأستاذة سمر الموافي سير العمل في تطوير ورفع كفاءة "ميدان الخالدين"، ووجهت بإعداد تصور هندسي متكامل يشمل تحسين الإضاءة والتنسيق الحضاري، مع إجراء دراسة مرورية لضمان السيولة ومنع التكدسات تزامناً مع تطوير شارع 15 سبتمبر، لتحويل الميادين لمواقع سياحية مميزة.

حي الشرق - حملات مسائية لاستعادة الانضباط وكنس آلي بالمحاور:

لا تهاون:

قاد الدكتور إسلام بهنساوي حملة مسائية مكبرة بشوارع (البازار، الجيش، ودجلة)، أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الإشغالات وإزالة تعديات الأرصفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

الواجهة الحضارية:

تابعت الأجهزة التنفيذية أعمال الكنس الآلي وتجريف الرمال بشارع عاطف السادات لضمان ظهور الشوارع الرئيسية بالصورة الجمالية اللائقة.

حي العرب - حملة مشتركة لتهيئة الشوارع التجارية قبل العيد:



تنسيق ميداني:

قاد الأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد، والمهندسة شيماء جودة، حملة مكبرة جابت شوارع (الثلاثيني، الغوري، وكسرى)، تم خلالها إزالة الفروشات العشوائية والتعديات التي تعيق حركة المارة، لتهيئة الأسواق لاستقبال كثافات المواطنين قبل عيد الأضحى.

حي المناخ - رقابة صحية على محال الجزارة بالتعاون مع "سلامة الغذاء":



صحة المواطن:

قادت الأستاذة شيماء العزبي حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، استهدفت محال الجزارة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وأسفرت عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإحكام الرقابة على الأسواق.

حي الزهور - قطار التنمية يواصل زحفه بمنطقة "عمر بن الخطاب":



متابعة المشروعات:

تابع الأستاذ أحمد زغلف ميدانياً استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة عمر بن الخطاب السكنية، للتأكد من انتظام معدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حي الضواحي - وتيرة متسارعة في "فاطمة الزهراء" و"التصنيع":



إحلال وتجديد:

تابع الأستاذ فوزي الوالي أعمال المرحلة الثانية لتطوير منطقة التصنيع وصب البلدورات، بالإضافة إلى تطوير منطقة فاطمة الزهراء التي تشمل تجديد نوازل الصرف الصحي، وتركيب بطاريات مياه جديدة، ودهان واجهات العمارات لتغيير الوجه الحضاري للمنطقة بالكامل.

حي الجنوب - تكثيف جهود النظافة بالحي الإماراتي:



تحسين البيئة:

أشرف المهندس وليد الدعدع على أعمال شركة النظافة بمنطقة الحي الإماراتي، والتي شملت كنس الشوارع، وتفريغ الصناديق، وإزالة الرمال والأتربة، لضمان الحفاظ على البيئة الصحية والمظهر الجمالي للمناطق السكنية الجديدة بجنوب بورسعيد.

حي غرب - رفع كفاءة المدخل الغربي ومنفذ بورسعيد الجمركي:



استقبال الزوار:

تابع الأستاذ باسم عمر أعمال غسل وتطهير منفذ بورسعيد الجمركي الغربي وتجريف الرمال بالطريق العمومي المؤدي لدمياط، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على نظافة مداخل المدينة باعتبارها واجهة جاذبة للزوار والرحلات السياحية.





واكدت محافظة بورسعيد أن هذه الجهود المتزامنة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي والحضاري، مع استمرار الرقابة والمتابعة الميدانية على مدار الساعة.