بورسعيد تفرض الانضباط الميداني وتُكثف استعدادات «عيد الأضحى» | صور

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد تحركات ميدانية شاملة لفرض الانضباط، حيث قاد رؤساء الأحياء والسكرتير العام المساعد حملات موسعة استهدفت المناطق التجارية المزدحمة، بالتوازي مع حملات نظافة وتجميل مكثفة لضمان المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف التواجد الميداني لفرض سيادة القانون، والتعامل الفوري مع كافة صور الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، مع رفع كفاءة المرافق والأسواق وتجهيزها لاستقبال المواطنين والزوار خلال الأيام القادمة

مدينة بورفؤاد - إنذارات حاسمة وتشميع للمحال المخالفة:

وجهت سمر الموافي بتكثيف الحملات اليومية لإزالة تعديات المحال التجارية على الأرصفة وحرم الطريق، مشددة على أن "الأرصفة حق للمشاة فقط"، وأكدت البدء في اتخاذ إجراءات التشميع والغلق الفوري للمخالفين لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

حي الشرق - حملات صباحية مكبرة وجولات لمتابعة البيئة الخضراء:

قاد الدكتور إسلام بهنساوي حملة مكبرة استهدفت شوارع (النهضة، دجلة، ورمسيس)، أسفرت عن رفع كافة التعديات التي تعوق السيولة المرورية، مع التنبيه المشدد على الالتزام بالمساحات القانونية.

و تابع رئيس الحي أعمال ري المسطحات الخضراء وتجميل الحدائق والجزر الوسطى، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية لضمان جودة الخدمات البيئية والحفاظ على الصورة البصرية للحي.

حي العرب - حملة نظافة وغسيل شاملة لسوق العصر استعداداً للعيد:

تحت إشراف المهندسة شيماء جودة، وبالتعاون مع شركة "نهضة مصر"، نُفذت حملة مكبرة شملت كنس ورفع المخلفات وغسيل الباكيات والأرضيات بسوق العصر، تمهيداً لإعادة تنظيمه وتشغيله بالشكل اللائق لاستقبال المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.

حي المناخ - السكرتير العام المساعد يقود حملات "يد القانون" بشارعي أسوان والناصر:

قاد عبد العال عبد الباري، السكرتير العام المساعد، والأستاذة شيماء العزبي، حملات ميدانية موسعة بشارعي أسوان والناصر، لإزالة الإشغالات والتعديات ومتابعة التزام أصحاب المحال بالخطوط التنظيمية، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي تجاوز.

حي الزهور - استجابة فورية لشكاوى المواطنين بمنطقة بلال بن رباح:

ترأس المحاسب أحمد زغلف حملة إشغالات مكبرة بمحيط عمارات (26 و27) بمنطقة بلال بن رباح، استجابةً لشكاوى سكان المنطقة من التعديات والمخالفات التي تعيق حركتهم، حيث تم إزالة كافة العوائق فوراً لراحة المواطنين.

حي الضواحي - انتشار ميداني بشارعي الإمام محمد عبده وأسوان:

بمتابعة فوزي الوالي، شنت إدارة الإشغالات حملة مكبرة أسفرت عن إزالة فاترينات، فروشات فاكهة، وأكشاك مخالفة بنهر الطريق، مؤكداً أن الحملات مستمرة على مدار الساعة لرفع جودة البيئة المحيطة بالمواطنين تماشياً مع رؤية مصر 2030.

حي غرب - رفع كفاءة مقابر الكاثوليك والتحذير من مخاطر الحرائق:



تابع باسم عمر أعمال شركة "نهضة مصر" في تطهير مقابر الكاثوليك وتجريف الرمال والحشائش، وناشد المواطنين بضرورة التعاون وعدم إلقاء المخلفات القابلة للاشتعال داخل الجبانة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة لتجنب نشوب حرائق.





وتؤكد محافظة بورسعيد أن هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى استعادة الوجه الحضاري للمدينة، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لكافة المواطنين والزائرين، مع استمرار الاستنفار الميداني بكافة القطاعات.