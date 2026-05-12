محافظ بورسعيد يقرر صرف 100 ألف جنيه دعمًا لنادي الحرية لذوي الهمم

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، نادي الحرية لذوي الهمم، لمتابعة مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للأعضاء، والوقوف على احتياجات النادي .

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والاستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ،والاستاذ عادل عفيفي رئيس ادارة النادي ،والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب.

وتفقد محافظ بورسعيد النادي والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث حرص على الاستماع إلى مطالبهم، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم في مختلف القطاعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهم ودمجهم بصورة فعالة داخل المجتمع.

وخلال جولته، قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون صرف مبلغ 100 ألف جنيه دعمًا للنادي، وذلك في إطار تعزيز الإمكانات المتاحة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، مؤكدًا استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأصحاب الهمم، وتوفير احتياجاتهم بما يضمن دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع.

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل لنادي الحرية لذوي الهمم والعمل على تطوير الخدمات المقدمة داخله، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة تساعد الأعضاء على ممارسة الأنشطة المختلفة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لتلبية احتياجات النادي، ورفع كفاءة الخدمات والإمكانات المتاحة، مشددًا على أهمية تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لأصحاب الهمم، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع وشركاء في مسيرة التنمية.

كما أكد المحافظ دعمه الكامل لفريق النادي، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لمواصلة تحقيق النجاحات الرياضية والأنشطة المختلفة، مشيدًا بالإرادة والعزيمة التي يتمتع بها أبناء النادي وقدرتهم على تحقيق الإنجازات ورفع اسم بورسعيد في مختلف المحافل.