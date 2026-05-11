حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات في بورسعيد

قاد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، حملة موسعة بشارعي العبور و23 ديسمبر بنطاق حي الضواحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية المعنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بشأن تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق

إزالة التعديات والإشغالات على حرم الطريق

وجرت الحملة بحضور فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، وشرطة المرافق، حيث استهدفت إزالة كافة صور الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، إلى جانب تحقيق الانضباط بالشوارع والمحاور الحيوية.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الاستندات الحديدية والشماسي، وإزالة التعديات المقامة على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد نائب المحافظ استمرار الحملات المكثفة بمختلف الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، للحفاظ على حق المواطنين في الطرق العامة وتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري بالمحافظة.

كما شدد على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات تعوق حركة المرور أو تسيء للشكل الحضاري، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.