إزالة 9 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 59 فدانًا في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد تنفيذ عدد من قرارات الإزالة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات،

التأكيد على التصدي الحاسم لكافة صور التعديات والحفاظ على أراضي الدولة

وأسفرت الحملات التي قادتها الجهات التنفيذية و المعنية المختصة عن إزالة عدد 9 حالات تعدٍ تابعة لهيئة التعمير على مساحة بلغت 59 فدانًا و16 قيراطًا، عبارة عن مزارع سمكية مقامة بالمخالفة على أملاك الدولة بحوض البلاطة بجمعية الإخلاص.

وأكد محافظ بورسعيد أن أجهزة المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكافة الأحياء والمناطق، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية، مشددًا على عدم التهاون مع أي تعديات على أراضي الدولة أو مخالفات بناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حق الدولة وهيبتها.