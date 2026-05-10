نائب محافظ بورسعيد يتابع أعمال حملة للنظافة ورفع كفاءة الأمل بالضواحي

تابع الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، يرافقه فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي ، أعمال الحملة الموسعة للنظافة ورفع الكفاءة بمنطقة الأمل بالضواحي، وذلك بالتنسيق مع شركة النظافة، في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين

متابعة أعمال إزالة الرتش والتراكمات بمنطقة بروتكس

وشهدت الحملة تنفيذ أعمال مكثفة لرفع المخلفات والقمامة، إلى جانب أعمال كنس وتجريد الشوارع، ورفع كفاءة عدد من المناطق الحيوية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين

و تابع نائب محافظ بورسعيد أعمال إزالة الرتش والتراكمات بمنطقة بروتكس، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية بكافة المناطق، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، بالتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات ورفع مستوى النظافة العامة بصورة مستمرة