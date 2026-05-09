الانتهاء من أعمال الرصف وتخطيط الشوارع وتركيب أعمدة الإنارة بتصنيع بورسعيد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، منطقة التصنيع بحي الضواحي، لمتابعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية والوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

متنفس حضاري ومساحات خضراء.. أعمال تطوير متكاملة ترتقي بمستوى الخدمات لخدمة الأهالي

رافقه فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير سيناء، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير سيناء ببورسعيد،وممثلي الجهات التنفيذية.

وتابع المحافظ أعمال تطوير البنية التحتية بالمنطقة، والتي تشمل إحلال وتجديد نوازل الصرف الصحي، وتطوير شبكات مياه الشرب، إلى جانب تركيب بلاط الإنترلوك، ورفع كفاءة الأرصفة، وزيادة معدلات الإضاءة العامة، فضلا عن الاهتمام بالمسطحات الخضراء والتنسيق الحضاري بما يسهم في تحسين المظهر العام للمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على ما يتم إنجازه من تطوير، مع زيادة صناديق القمامة بالمنطقة مناشدًا أهالي التصنيع بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على الشكل الحضاري والمكتسبات التي تتحقق على أرض الواقع.

وأكد المحافظ استمرار جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بكافة أحياء بورسعيد بما يحقق التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى معيشة المواطنين.