محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة “فاطمة الزهراء” بالضواحي.. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة “فاطمة الزهراء” بنطاق حي الضواحي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة أعمال تطوير المناطق السكنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير شامل لـ30 عمارة سكنية يتضمن شبكات الصرف والمياه ونوازل وسلالم وواجهات العمارات ورفع كفاءة الشوارع

رافقه خلالها الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة 30 عمارة سكنية بالمنطقة والتي تتضمن تطوير الواجهات الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة السلالم وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ونوازل العمارات ، إلى جانب أعمال الرصف وتحسين كفاءة الشوارع المحيطة بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وحضارية لأهالي المنطقة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مختلف الأعمال خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية وشبكات المرافق، مؤكدا علي المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير شبكات الصرف الصحي في أسرع وقت لما لها من أهمية كبيرة في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين مؤكد علي استمرار جهود المحافظة في تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بصورة متكاملة.

وشدد المحافظ علي أهمية تحسين مستوى النظافة العامة ورفع المخلفات بشكل دوري للحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة، موجها الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة وتحسين مستوى البيئة المحيطة.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والحفاظ على أعمال التطوير وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة بما يسهم في الحفاظ على ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية داخل المناطق السكنية.