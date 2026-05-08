استعدادا لعيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، توجيهات مشددة لكافة الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على كافة الأسواق ومنافذ البيع، لضمان توافر السلع الاستراتيجية ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

توجيهات المحافظ لتكثيف الرقابة الميدانية:

جاءت هذه التوجيهات لضمان انضباط حركة البيع والشراء، حيث شدد سيادته على الآتي:

• ضبط الأسعار: تشديد الرقابة على محال الجزارة وسلاسل السوبر ماركت لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع الاحتكار أو المغالاة، خاصة في أسعار اللحوم والسلع الأساسية.

• السلامة الغذائية: تكثيف لجان التفتيش المشتركة بين التموين والطب البيطري للتأكد من صلاحية وجودة المنتجات المعروضة، وضبط أي سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

• توفير البدائل: التوسع في إقامة الشوادر والمنافذ المتنقلة لضمان وصول السلع واللحوم بأسعار مخفضة لكافة الأحياء والضواحي، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر البورسعيدية.

تأمين الخدمات والرقابة التموينية:



وأكد محافظ بورسعيد على استمرار عمل غرف العمليات لمتابعة حالة الأسواق على مدار الساعة، موجهاً بضرورة الرقابة الصارمة على المخابز البلدية لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات طوال أيام العيد، مؤكداً أن توفير حياة كريمة وخدمات آمنة للمواطن هو الهدف الأول للجهاز التنفيذي للمحافظة.