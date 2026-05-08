قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفستان أسود.. ياسمين عز تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة
ماكرون يزور مصر في خطوة لتعميق العلاقات المصرية الفرنسية ودعم خطط التنمية في إفريقيا
بدأ العد التنازلي.. موعد استطلاع هلال ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى
مساعد وزير الداخلية لـ صدى البلد: بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة إلى مكة
أرخص من المواصلات.. النقل تتيح نظاما للاشتراكات يخفض قيمة تذكرة المونوريل بقيمة 50%
الهجوم الإيراني.. إصابة 3 أشخاص في الإمارات بعد قصف صاروخي
أسعار الألبان ومنتجاتها في أسواق الوادي الجديد
تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان وتوسّع في نطاق الاستهدافات رغم وقف إطلاق النار
استعدادا لعيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق
إعلام إسرائيلي: ترامب لا يوافق حتى الآن على تجديد الحرب على غزة
موعد صرف الدعم النقدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا لعيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق

استعداداً لعيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق
استعداداً لعيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق
محمد الغزاوى

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، توجيهات مشددة لكافة الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على كافة الأسواق ومنافذ البيع، لضمان توافر السلع الاستراتيجية ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

توجيهات المحافظ لتكثيف الرقابة الميدانية:

جاءت هذه التوجيهات لضمان انضباط حركة البيع والشراء، حيث شدد سيادته على الآتي:
• ضبط الأسعار: تشديد الرقابة على محال الجزارة وسلاسل السوبر ماركت لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع الاحتكار أو المغالاة، خاصة في أسعار اللحوم والسلع الأساسية.

• السلامة الغذائية: تكثيف لجان التفتيش المشتركة بين التموين والطب البيطري للتأكد من صلاحية وجودة المنتجات المعروضة، وضبط أي سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

• توفير البدائل: التوسع في إقامة الشوادر والمنافذ المتنقلة لضمان وصول السلع واللحوم بأسعار مخفضة لكافة الأحياء والضواحي، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر البورسعيدية.

 تأمين الخدمات والرقابة التموينية:
 

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار عمل غرف العمليات لمتابعة حالة الأسواق على مدار الساعة، موجهاً بضرورة الرقابة الصارمة على المخابز البلدية لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات طوال أيام العيد، مؤكداً أن توفير حياة كريمة وخدمات آمنة للمواطن هو الهدف الأول للجهاز التنفيذي للمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الاسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

ترشيحاتنا

كارنيفور

ماذا يحدث لجسم السيدات عند اتباع نظام الكارنيفور؟

الرموش

أخطاء شائعة تمنع نمو الرموش وتسبب تساقطها

طاجن تورلي

مفيد ولذيذ.. طريقة عمل طاجن التورلي

بالصور

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ضبط 45 طنا و9 آلاف لتر مواد بترولية وتحرير 3306 محاضر ضد المخالفين بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد