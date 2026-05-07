إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في بورسعيد.. وهذه عقوبة الجريمة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، بمتابعة من المهندس وليد الدعدع رئيس حس الجنوب و الدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة، أعمالها ضمن "الموجة 29" لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق حي الجنوب.

ازالة تعديات بجمعية "نور الإسلام" ضمن الموجة 29

نجحت إدارة حماية الأراضي بالمديرية، بالتنسيق مع مسئولي حماية الأراضي بضواحي بورسعيد والمراقبة العامة للتنمية والتعاون بسهل الحسينية، وبدعم من قوات الأمن ومعدات حي الجنوب، في تنفيذ القرارات التالية:

• إزالة (5) حالات تعدٍ بالبناء المخالف بجمعية "نور الإسلام" الواقعة بقرية الرضوان - جنوب بورسعيد (منطقة شباب الخريجين).

• المساحة الإجمالية: بلغت الإزالات (700 متر مربع) من المباني المخالفة التي تمت إزالتها كلياً حتى سطح الأرض.⁠

و أكدت الأجهزة المعنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مشددة على استمرار المتابعة الدورية لمنع أي محاولات جديدة للبناء العشوائي، حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة في الثروة .

وتؤكد محافظة بورسعيد أن العمل مستمر حتى تطهير كافة الأراضي الزراعية من التعديات، مع الالتزام التام بتنفيذ خطة الدولة لإعادة الانضباط وفرض هيبة القانون.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.