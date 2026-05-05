الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بورسعيد تواصل التميز الخدمي والرقابي .. جولات ليلية بالمستشفيات | وتدريب مئات السيدات ..صور

محمد الغزاوى

شهدت مديريات الخدمات والهيئات بمحافظة بورسعيد حراكاً ميدانياً مكثفاً شمل متابعة الانضباط الطبي في ساعات الليل المتأخرة، وتوجيه ضربات استباقية لمروجي الأغذية الفاسدة، فضلاً عن إطلاق برامج تدريبية وتثقيفية كبرى لبناء الوعي وتأهيل الكوادر البشرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المنشآت الصحية، وتشديد الرقابة على الأسواق، ودعم المبادرات الرئاسية لبناء الإنسان وتمكين المرأة

 هيئة الرعاية الصحية - جولة ليلية مفاجئة لمستشفى الزهور لضمان جودة الخدمة
 

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد، جولة ميدانية مفاجئة استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح داخل مستشفى الزهور. شملت الجولة المرور على أقسام الطوارئ والعمليات للتأكد من تواجد الأطقم الطبية وجاهزيتها، وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات، مع الاستماع المباشر لآراء المرضى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة على مدار الساعة.

 مديرية التموين - ضبط 200 كيلو دواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية بحي المناخ


في ضربة جديدة لحماية صحة المواطنين، تمكنت مديرية التموين برئاسة الأستاذ محمد حلمي، وبالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، من ضبط 200 كيلو جرام من الدواجن الفاسدة داخل أحد المطاعم بحي المناخ. تبين انبعاث روائح كريهة من المضبوطات وظهور علامات التحلل عليها مع خلوها من أي بيانات إنتاج، وتم التحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 مديرية العمل - تدريب 700 سيدة ببورسعيد والمحافظات ضمن مشروع "إدماج النوع الاجتماعي"


أعلنت وزارة العمل عن انطلاق مشروع "دعم إدماج النوع الاجتماعي" بمحافظة بورسعيد، والذي يستهدف تدريب 150 سيدة (من إجمالي 700 على مستوى الجمهورية) على حرف الخياطة، التطريز، وصناعة "الريزن". وشملت الفعاليات جولة بمصنع "بلازا" للملابس الجاهزة لربط المتدربات بسوق العمل، مع توفير فرص عمل فورية لعدد منهن في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة.

 مديرية التربية والتعليم - ندوة "عظمة وجلال مصر" لترسيخ قيم الولاء والانتماء للنشء
 

نظمت مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع جمعية شباب مصر ومؤسسة العباقرة، ندوة تثقيفية كبرى بعنوان "عظمة وجلال مصر". تناولت الندوة إنجازات الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة ودور الطلاب في ريادة المستقبل، مع الإعلان عن مسابقة طلابية كبرى لاكتشاف الموهوبين وصقل قدراتهم الإبداعية.

 مديرية التضامن الاجتماعي - تسليم جوازات السفر وتذاكر الطيران لحجاج بورسعيد
 

تحت شعار "خدمة الحاج شرف لنا"، عقدت المديرية بقيادة الأستاذ السيد علي مسلم، الاجتماع الثالث لحجاج بيت الله الحرام بمحافظة بورسعيد. تم خلال اللقاء توزيع جوازات السفر، تذاكر الطيران، وملابس الإحرام، مع الإعلان عن موعد السفر المقرر يوم الأحد 10 مايو، وتوجيه الإرشادات اللازمة لضمان رحلة حج آمنة وميسرة.

 مديرية الطب البيطري - حملات مستمرة لنقل الكلاب الضالة إلى أماكن الإيواء المجهزة
 

واصلت المديرية، بإشراف الدكتور طارق فرنسيس جاد، تنفيذ حملاتها المكثفة بمختلف أحياء المحافظة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة. أسفرت الحملات عن نقل عدد كبير منها إلى "الشلتر" المخصص، مع مراعاة كافة المعايير الإنسانية، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
 


تؤكد محافظة بورسعيد أن هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات، مع استمرار الرقابة الصارمة لضمان الانضباط العام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

