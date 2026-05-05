بالصور | محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة محيط المدارس وتهيئة بيئة آمنة وصحية للطلاب

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع كفاءة المناطق المحيطة بالمدارس، من خلال تكثيف أعمال النظافة، وتنظيم الحركة المرورية، وإزالة الإشغالات والتعديات، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأكد المحافظ أن توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب خلال فترة الامتحانات يمثل أولوية قصوى، لما له من تأثير مباشر على انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة محيط المدارس وتهيئة بيئة آمنة وصحية للطلاب استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي

كما شدد على أهمية المتابعة اليومية والميدانية لتلك المناطق، خاصة خلال أوقات الذروة، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق السيولة المرورية والانضباط حول المدارس.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات المحيطة بالمنشآت التعليمية، بما يعكس اهتمام المحافظة بكافة التفاصيل التي تمس حياة المواطنين اليومية، ويضمن تقديم خدمة حضارية تليق بأبناء بورسعيد.