إصابة 17 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة على طريق القنطرة غرب – بورسعيد

أُصيب 17 شخصًا، صباح اليوم، في حادث تصادم بين أتوبيس سعة 26 راكبًا وسيارة ملاكي، على بطريق القنطرة غرب – بورسعيد، أمام منطقة الإرسال، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات الطوارئ البلاغ صباحًا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث وصلت الفرق على الفور، في استجابة سريعة للتعامل مع الواقعة.



ووفقًا للبيانات الأولية، أسفر الحادث عن إصابة 17 شخصًا بإصابات متنوعة بين كدمات وسحجات وكسور، وتم توجيه 15 سيارة إسعاف إلى موقع التصادم، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة وتم توزيع المصابين على مستشفيين، حيث استقبل مستشفى أبو خليفة 7 حالات، بينما استقبل مستشفى القنطرة غرب 10 حالات، وذلك لضمان سرعة تقديم الرعاية الطبية وتقليل الضغط على المنشآت الصحية.



وأكدت المصادر أن جميع الحالات مستقرة حتى الآن، ولا توجد وفيات جراء الحادث، فيما يخضع المصابون للفحوصات الطبية اللازمة والمتابعة داخل المستشفيات.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لرفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية، التي تأثرت جزئيًا نتيجة الحادث.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.